صرخة من جمعية المستهلك.. هل تطيح الضرائب بـالاستقرار الهش؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
صرخة من "جمعية المستهلك".. هل تطيح الضرائب بـ"الاستقرار الهش"؟
Lebanon 24
17-02-2026
|
10:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت "
جمعية المستهلك
–
لبنان
" بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة ضريبة صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة () إلى 12%. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوات تمثل إصراراً على "السياسات الفاشلة" التي تسببت بانهيار عام 2019.
واتهمت الجمعية الحكومة بالاستهتار بمبدأ العدالة الاجتماعية، موضحة أن المستهلك
اللبناني بات
يتحمل 80% من العبء الضريبي الإجمالي، في حين أن الضرائب المباشرة على أرباح الشركات "لا تصل فعلياً إلى 7%".
وأشارت إلى أن السلطة تخفي الأرقام الحقيقية للضرائب غير المباشرة خلف مسميات الرسوم على الكهرباء والاتصالات والمعاملات الإدارية، في ظل تضخم "مدولر" تجاوز 56% خلال سنتين.
وحذّر البيان من أن الضريبة الجديدة على البنزين ستكلف سائقي سيارات الأجرة أكثر من 160 دولاراً إضافياً شهرياً، مما سيفتح الباب أمام موجة احتكارات وارتفاع جنوني في الأسعار.
وسألت الجمعية عن "إنجازات" الحكومة بعد عام من تشكيلها، منتقدة عجزها عن تأمين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم، وبراعتها فقط في "رمي فشلها على الفئات الأكثر فقراً" بدلاً من مكافحة التهرب الضريبي للشركات واستعادة الأملاك العامة البحرية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتحذير من أن هذا المشروع الضريبي يكرس إفقار الشعب ويدفع بالشباب نحو الهجرة واليأس، مطالبة بقانون عادل يعيد الودائع المصرفية لأصحابها بدلاً من السعي "لابتلاع ما تبقى منها". ووجهت الجمعية إنذاراً صريحاً للحكومة بضرورة تصحيح المسار فوراً أو الرحيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: نحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار "الهش" في لبنان
Lebanon 24
روسيا: نحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار "الهش" في لبنان
17/02/2026 20:58:23
17/02/2026 20:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
Lebanon 24
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
17/02/2026 20:58:23
17/02/2026 20:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها
Lebanon 24
شبكة "G100" تختار رئيسة جمعية "HEAD" لتمثيل لبنان ضمنها
17/02/2026 20:58:23
17/02/2026 20:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"صرخة المودعين" أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع
Lebanon 24
"صرخة المودعين" أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع
17/02/2026 20:58:23
17/02/2026 20:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
اللبناني بات
جمالي
ساسي
داري
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
Lebanon 24
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
13:44 | 2026-02-17
17/02/2026 01:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
Lebanon 24
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
13:38 | 2026-02-17
17/02/2026 01:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
Lebanon 24
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
13:25 | 2026-02-17
17/02/2026 01:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
13:10 | 2026-02-17
17/02/2026 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
Lebanon 24
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
13:02 | 2026-02-17
17/02/2026 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
16:08 | 2026-02-16
16/02/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
15:05 | 2026-02-16
16/02/2026 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
17:27 | 2026-02-16
16/02/2026 05:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:44 | 2026-02-17
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
13:38 | 2026-02-17
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
13:25 | 2026-02-17
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
13:10 | 2026-02-17
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
13:02 | 2026-02-17
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
12:58 | 2026-02-17
الحريري: لا بد من التمسك بمنطق الاعتدال الذي هو طوق النجاة للوطن
فيديو
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
17/02/2026 20:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
17/02/2026 20:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 20:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24