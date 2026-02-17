تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
منسى يبحث الأوضاع العامة والمعيشية مع النائب طه ناجي
Lebanon 24
17-02-2026
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
، في مكتبه، في اليرزة اليوم، النائب
طه ناجي
. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى الأوضاع المعيشية وانعكاساتها على المواطنين.
كما استقبل اللواء منسى
نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع
السابق
سمير مقبل
، وتركز البحث على التطورات الراهنة والتحديات المطروحة على الساحة الداخلية، وأهمية تعزيز الاستقرار في هذه المرحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار استقبل نوابًا وبحث معهم الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية
Lebanon 24
الحجار استقبل نوابًا وبحث معهم الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية
17/02/2026 20:58:30
17/02/2026 20:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى يبحث مع وفد برلماني ألماني تطبيق القرار 1701 ودور "اليونيفيل"
Lebanon 24
منسى يبحث مع وفد برلماني ألماني تطبيق القرار 1701 ودور "اليونيفيل"
17/02/2026 20:58:30
17/02/2026 20:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة
17/02/2026 20:58:30
17/02/2026 20:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقي الدين: الأولويات تتصدرها تحسين الأوضاع المعيشية واعادة الإعمار
Lebanon 24
تقي الدين: الأولويات تتصدرها تحسين الأوضاع المعيشية واعادة الإعمار
17/02/2026 20:58:30
17/02/2026 20:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء وزير الدفاع
وزير الدفاع الوطني
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
ميشال منسى
سمير مقبل
نائب رئيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
Lebanon 24
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
13:44 | 2026-02-17
17/02/2026 01:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
Lebanon 24
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
13:38 | 2026-02-17
17/02/2026 01:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
Lebanon 24
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
13:25 | 2026-02-17
17/02/2026 01:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
13:10 | 2026-02-17
17/02/2026 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
Lebanon 24
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
13:02 | 2026-02-17
17/02/2026 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
16:08 | 2026-02-16
16/02/2026 04:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
Lebanon 24
6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـ"TVA".. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
15:05 | 2026-02-16
16/02/2026 03:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا ستُصبح الرواتب!
17:27 | 2026-02-16
16/02/2026 05:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:44 | 2026-02-17
في بيان.. الجيش يوضح ما حصل مع عدد من الصحافيين خلال الاحتجاجات
13:38 | 2026-02-17
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
13:25 | 2026-02-17
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
13:10 | 2026-02-17
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
13:02 | 2026-02-17
مرتينوس: الإصلاح المالي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية بل عبر مكافحة الهدر والفساد
12:58 | 2026-02-17
الحريري: لا بد من التمسك بمنطق الاعتدال الذي هو طوق النجاة للوطن
فيديو
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
17/02/2026 20:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى ناصيف زيتون يتحدث عن ابنه "الياس".. هذا ما قاله (فيديو)
03:39 | 2026-02-17
17/02/2026 20:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 20:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24