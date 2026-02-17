البترون تفيض صخباً وحباً.. كـرنفال يحوّل الشارع العام إلى مسرح مفتوح

ضمن فعاليات "شهر التسوّق"، أحيت وقضائها "مهرجان الحب" في لمدينة البترون، في احتفالية ضخمة مزجت بين الفن والموسيقى، وأعادت النبض الاقتصادي والسياحي إلى أسواق المدينة التاريخية.



تحوّل الشارع العام في المدينة إلى مساحة للعروض الموسيقية الحية وفرق الرقص التي أضفت حيوية استثنائية على الأمسية. وجذبت المسيرة الاحتفالية الأنظار بمشاركة شبان وشابات وتلاميذ مدارس ارتدوا أزياء باللونين الأحمر والذهبي، في لوحة بصرية مبهرة استوحت أجواء المهرجانات الأوروبية الراقية، وتمازجت مع إضاءة وزينة أُعدت بإتقان لتصنع تجربة ترفيهية متكاملة.



شهد المهرجان توافداً كبيراً للأهالي والزوار، مما انعكس نشاطاً ملحوظاً في المحال التجارية والمرافق السياحية، محققاً الهدف الأساسي لجمعية التجار في تنشيط الاقتصادية وتعزيز السياحة الداخلية.

وأكدت الجمعية أن هذا المهرجان هو رسالة تعكس قدرة البترون على تنظيم فعاليات تضاهي المستويات العالمية مع الحفاظ على هويتها التراثية العريقة.



أثبتت مدينة البترون مجدداً قدرتها على تحويل مساحاتها العامة إلى مراكز للقاء والفرح، حيث التقت التجارة بالثقافة والاقتصاد بالموسيقى، في أمسية جمعت بين الحجارة العتيقة وروح الحداثة، ليصبح "الحب" عنواناً جامعاً لأهل المدينة وزوارها.







