دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان

أعلن مفتي الجمهورية دريان أن أول أيام شهر المبارك هو يوم غدٍ الأربعاء.



وقال في بيان: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447ه، هو يوم غدٍ الأربعاء الواقع في 18 شباط 2026م، وذلك عملاً بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية من أنَّه إذا ثبتت رؤية شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في أقطار عربية وإسلامية عدَّة.



إننا إذ نهنئ بهذا الشهر نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلَّ عامٍ وأنتُم بخَير".

