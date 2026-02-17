تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

داخل منزلين في العديسة.. هذا ما فعلته اليونيفيل!

Lebanon 24
17-02-2026 | 11:32
A-
A+
داخل منزلين في العديسة.. هذا ما فعلته اليونيفيل!
داخل منزلين في العديسة.. هذا ما فعلته اليونيفيل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت اليونيفيل أن فريق الهندسة المختص بإزالة الذخائر غير المنفجرة (EOD) التابع للوحدة الهندسية في الكتيبة الإسبانية نجح في تعطيل واستخراج قذيفتين غير منفجرتين داخل منزلين في بلدة العديسة.

وكانت القذيفتان، إحداهما تزن نحو 150 كلغ والأخرى حوالى 200 كلغ، منغرسة على عمق يقارب ثلاثة أمتار تحت الأبنية السكنية، ما استلزم استخدام معدات هندسية متخصصة وعمل دقيق.


وأوضح البيان أن الجيش اللبناني أبلغ اليونيفيل بوجود القذيفتين الأسبوع الماضي، وبادر فريق الهندسة التابع لليونيفيل بالتنسيق الوثيق مع الجيش لتنفيذ أعمال الاستطلاع والكشف الفني لتعطيلهما بأمان، قبل تسليمهما إلى الجيش اللبناني وفق الأصول. وحضر مالكو المنزلين مراحل التعطيل والنقل، معبرين عن تقديرهم للدعم الذي قدمته اليونيفيل.


وقال قائد فريق إزالة الذخائر المساعد أول إيفان مينا ميراندا: “استلزمت المهمة أعمال حفر دقيقة للغاية، إذ كانت القذيفتان مطمورتين في باطن الأرض داخل المنزلين بعد أن اخترقتا الجدران والأرضيات”، مشددًا على أن تعطيل ذخائر من هذا الحجم والنوع يعد عملية شديدة التعقيد وعالية الخطورة، خصوصًا داخل وحدات سكنية مأهولة.


وأضاف البيان أن هذه العمليات لا تعزز أمن السكان فحسب، بل تدعم المجتمع اللبناني بشكل مباشر، وتعد خطوة جوهرية لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم بأمان، مشيرًا إلى أن عناصر اليونيفيل عثروا منذ وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 على نحو 400 ذخيرة غير منفجرة في جنوب لبنان، وقد أُحيلت جميعها للجيش لمعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قوة إسرائيلية مُعادية توغلت فجراً داخل العديسة وأقدمت على تفجير منزلين
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لأّنها رفضت الإقامة معه.. هذا ما فعله أب بمنزل ابنته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل أجرٍ... هذا ما فعله إسرائيليّ قرب منزل نفتالي بينيت
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكسر تقاليد الرؤساء الأميركيين… هذا ما فعله داخل المكتب البيضاوي!
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المناطق المتضررة

المجتمع اللبناني

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

الإسبانية

الاستطلاع

النازحين

العديسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:30 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24