داخل منزلين في العديسة.. هذا ما فعلته اليونيفيل!

أعلنت اليونيفيل أن فريق الهندسة المختص بإزالة الذخائر غير المنفجرة (EOD) التابع للوحدة الهندسية في الكتيبة نجح في تعطيل واستخراج قذيفتين غير منفجرتين داخل منزلين في بلدة .





وكانت القذيفتان، إحداهما تزن نحو 150 كلغ والأخرى حوالى 200 كلغ، منغرسة على عمق يقارب ثلاثة أمتار تحت الأبنية السكنية، ما استلزم استخدام معدات هندسية متخصصة وعمل دقيق.





وأوضح البيان أن أبلغ اليونيفيل بوجود القذيفتين الأسبوع الماضي، وبادر فريق الهندسة التابع لليونيفيل بالتنسيق الوثيق مع الجيش لتنفيذ أعمال والكشف الفني لتعطيلهما بأمان، قبل تسليمهما إلى الجيش اللبناني وفق الأصول. وحضر مالكو المنزلين مراحل التعطيل والنقل، معبرين عن تقديرهم للدعم الذي قدمته اليونيفيل.





وقال قائد فريق إزالة الذخائر المساعد أول مينا ميراندا: “استلزمت المهمة أعمال حفر دقيقة للغاية، إذ كانت القذيفتان مطمورتين في باطن الأرض داخل المنزلين بعد أن اخترقتا الجدران والأرضيات”، مشددًا على أن تعطيل ذخائر من هذا الحجم والنوع يعد عملية شديدة التعقيد وعالية الخطورة، خصوصًا داخل وحدات سكنية مأهولة.





وأضاف البيان أن هذه العمليات لا تعزز أمن السكان فحسب، بل تدعم بشكل مباشر، وتعد خطوة جوهرية لإعادة الاستقرار إلى وتمكين من العودة إلى منازلهم بأمان، مشيرًا إلى أن عناصر اليونيفيل عثروا منذ وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 على نحو 400 ذخيرة غير منفجرة في ، وقد أُحيلت جميعها للجيش لمعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.

