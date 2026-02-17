تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أسامة سعد هنأ بحلول شهر رمضان واكد صمود الجنوب في مواجهة الاعتداءات

Lebanon 24
17-02-2026 | 11:54
A-
A+
أسامة سعد هنأ بحلول شهر رمضان واكد صمود الجنوب في مواجهة الاعتداءات
أسامة سعد هنأ بحلول شهر رمضان واكد صمود الجنوب في مواجهة الاعتداءات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 هنأ الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد، اللبنانيين وابناء مدينة صيدا،  بحلول شهر رمضان، سائلًا الله أن "يحمل هذا الشهر الفضيل الخير والبركة والسلام لوطننا وأهلنا"، وقال في بيان، "يحلّ شهر رمضان هذا العام في ظلّ ظروف دقيقة يمرّ بها لبنان، ولا سيّما أهلنا في الجنوب، الذين يواجهون اعتداءات إسرائيلية مستمرة وما تخلّفه من معاناة ونزوح ودمار. إنّ صمود أهلنا في الجنوب وثباتهم يشكّلان عنوانًا للكرامة الوطنية، ورسالة تمسّكٍ بالأرض والحق رغم كلّ التحديات".


اضاف: "كما يأتي هذا الشهر في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث يرزح اللبنانيون تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولا سيّما الزيادات التي طالت أسعار المحروقات والبنزين عقب مقرّرات الحكومة الأخيرة، ما يضاعف الأعباء على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية".


وختم: "إنّ شهر رمضان هو شهر الرحمة والتضامن، شهر يعزّز فينا قيم التكاتف والتراحم والمسؤولية الوطنية، ويجدّد إيماننا بقدرة شعبنا على تجاوز المحن بوحدته وإرادته الصلبة. نسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله، وأن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده علينا بالأمن والاستقرار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صيدا رعى احتفال صندوق الزكاة بحلول شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل وفوداً مهنئة بحلول شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

أسامة سعد

حفظ لبنان

إسرائيل

الناصري

الرحمة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:30 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24