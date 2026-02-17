أسامة سعد هنأ بحلول شهر رمضان واكد صمود الجنوب في مواجهة الاعتداءات

هنأ للتنظيم الشعبي ، النائب ، اللبنانيين وابناء مدينة ، بحلول شهر ، سائلًا الله أن "يحمل هذا الشهر الفضيل الخير والبركة والسلام لوطننا وأهلنا"، وقال في بيان، "يحلّ شهر رمضان هذا العام في ظلّ ظروف دقيقة يمرّ بها ، ولا سيّما أهلنا في الجنوب، الذين يواجهون اعتداءات إسرائيلية مستمرة وما تخلّفه من معاناة ونزوح ودمار. إنّ صمود أهلنا في الجنوب وثباتهم يشكّلان عنوانًا للكرامة الوطنية، ورسالة تمسّكٍ بالأرض والحق رغم كلّ التحديات".





اضاف: "كما يأتي هذا الشهر في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث يرزح اللبنانيون تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولا سيّما الزيادات التي طالت أسعار المحروقات والبنزين عقب مقرّرات الحكومة الأخيرة، ما يضاعف الأعباء على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية".





وختم: "إنّ شهر رمضان هو شهر والتضامن، شهر يعزّز فينا قيم التكاتف والتراحم والمسؤولية الوطنية، ويجدّد إيماننا بقدرة شعبنا على تجاوز المحن بوحدته وإرادته الصلبة. نسأل الله أن يحفظ لبنان وأهله، وأن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده علينا بالأمن والاستقرار.

