جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"مجحفة".. هكذا وصفت "رابطة أصحاب محطات الطاقة" الضريبة المفروضة على البنزين

Lebanon 24
17-02-2026 | 11:56
مجحفة.. هكذا وصفت رابطة أصحاب محطات الطاقة الضريبة المفروضة على البنزين
 اعلنت "اللجنة التأسيسية لرابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان"،  في بيان اليوم، انه يهمها أن "تؤكد للرأي العام أن الضريبة التي تم فرضها على مادة البنزين لا إفادة للمحطات بها إطلاقًا، وأن أصحاب المحطات، كسائر المواطنين، علموا بها عبر وسائل الإعلام دون أي إشعار مسبق".


واوضحت الرابطة أن "أي ارتفاع في أسعار المحروقات ينعكس سلبًا على المحطات نفسها، من خلال زيادة رأس المال التشغيلي وارتفاع الكلفة التشغيلية، في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة يعيشها الجميع. فأصحاب المحطات هم جزء من هذا المجتمع، ويتحملون أعباء الغلاء المعيشي كما يتحملها سائر المواطنين".


وإذ اعتبرت أن "هذه الضريبة مجحفة بحق المواطن"، رأت أنها "ستؤدي حتمًا إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يفاقم الأعباء على مختلف الشرائح". كما اكدت أن "ما يجري في قطاع المحروقات يتم من دون إشراك أو استشارة الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص من أهل القطاع، رغم خبرتهم ودرايتهم بالواقع العملي والتقني للسوق". 


ودعت اللجنة التأسيسية إلى "اعتماد نهج تشاركي يقوم على الحوار والتشاور مع ممثلي القطاع، بما يضمن قرارات متوازنة تحمي مصلحة المواطن وتحافظ على استمرارية هذا المرفق الحيوي".
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدين "صفقة الضرائب مقابل الرواتب" وتتوعد بالتحرك
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية "المجحفة" قد تخنق اقتصاد كوبا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب أصحاب المحطات يطلق "صرخة معاناة القطاع" ويؤكد الوصول إلى حافة الهاوية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: رفع الضريبة على البنزين والـTVA تدوير للأزمة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24

رابطة أصحاب محطات الطاقة

اللجنة التأسيسية

وسائل الإعلام

رأس المال

المحطات

لبنان

الكلف

المعن

Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:30 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
