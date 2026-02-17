مرقص: نضع ما تعرّض له المصورين على "الرينغ" بيد الجيش وقوى الأمن

صدر عن البيان التالي: "ندين أي تعرّض كان للاعلاميين والمصوّرين خلال تغطيتهم التحرك الاحتجاجي على جسر الرينغ، ونعتبر ما حصل لأي سبب كان مساس مرفوض بحرية العمل الإعلامي وحق الإعلاميين والمصورين في أداء واجبهم المهني على أكمل وجه.

ونؤكد أن حرية الصحافة وصون كرامة الإعلاميين والمصورين والتعامل معهم بكل احترام، إنما هي مبادئ تشكل ركيزة أساسية في النظام ، وأن حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق جميع الأجهزة المعنية، العسكرية والأمنية، بما يضمن احترام القوانين وحقوق الإنسان.

كما نعلن أننا أجرينا الاتصالات اللازمة وقد وضعنا ما جرى في عهدة السلطات العسكرية المختصة من جيش وقوى أمن والتي لنا ملء الثقة بها للتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحفظ كرامة الإعلاميين والصحافيين ويؤكد الالتزام بحماية حرية الإعلام في وضمان المحاسبة وعدم التكرار".