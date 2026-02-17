تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص: نضع ما تعرّض له المصورين على "الرينغ" بيد الجيش وقوى الأمن

Lebanon 24
17-02-2026 | 12:07
A-
A+
مرقص: نضع ما تعرّض له المصورين على الرينغ بيد الجيش وقوى الأمن
مرقص: نضع ما تعرّض له المصورين على الرينغ بيد الجيش وقوى الأمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

صدر عن وزير الإعلام  بول مرقص البيان التالي: "ندين أي تعرّض كان للاعلاميين والمصوّرين خلال تغطيتهم التحرك الاحتجاجي على جسر الرينغ، ونعتبر ما حصل لأي سبب كان مساس مرفوض بحرية العمل الإعلامي وحق الإعلاميين والمصورين في أداء واجبهم المهني على أكمل وجه.

ونؤكد أن حرية الصحافة وصون كرامة الإعلاميين والمصورين والتعامل معهم بكل احترام، إنما هي مبادئ تشكل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وأن حماية الصحافيين والمصورين أثناء تأدية مهامهم مسؤولية تقع على عاتق جميع الأجهزة المعنية، العسكرية والأمنية، بما يضمن احترام القوانين وحقوق الإنسان.

كما نعلن أننا أجرينا الاتصالات اللازمة وقد وضعنا ما جرى في عهدة السلطات العسكرية المختصة من جيش وقوى أمن والتي لنا ملء الثقة بها للتحقيق في الملابسات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يحفظ كرامة الإعلاميين والصحافيين ويؤكد الالتزام بحماية حرية الإعلام في لبنان وضمان المحاسبة وعدم التكرار".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
على جسر الرينغ... تدافع بين الجيش ومصوّر "العهد"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المصورين دانت ما حصل مع صحافيين في الجنوب: الكاميرا ما زالت هدفاً للعدو
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال مباراة الجزائر ونيجيريا.. موقف "محرج" تعرض له "حكم الراية"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 04:18:18 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الإعلام

الديمقراطي

ديمقراطي

التزام

الصحاف

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-17
Lebanon24
16:49 | 2026-02-17
Lebanon24
16:18 | 2026-02-17
Lebanon24
15:55 | 2026-02-17
Lebanon24
15:30 | 2026-02-17
Lebanon24
15:25 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24