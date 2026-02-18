تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في بليدا
Lebanon 24
18-02-2026
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"بتاريخ 18 / 2 / 2026، ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00، ستقوم وحدة من
قوة الأمم المتحدة
الموقتة في
لبنان
- اليونيفيل، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بليدا -
مرجعيون
".
