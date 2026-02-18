الجيش: تفجير ذخائر في بليدا

صدر عن البيان الآتي:



"بتاريخ 18 / 2 / 2026، ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00، ستقوم وحدة من الموقتة في - اليونيفيل، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بليدا - ".

