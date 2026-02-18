تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كمين في برج البراجنة يوقع بأحد المطلوبين.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
18-02-2026 | 02:54
كمين في برج البراجنة يوقع بأحد المطلوبين.. إليكم هذا البيان
كمين في برج البراجنة يوقع بأحد المطلوبين.. إليكم هذا البيان photos 0
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد تكاثر سرقات المنازل في مناطق الطيونة، الحازمية، بعبدا والأشرفية عبر التسلق والكسر والخلع، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة، تبين أن جميع عمليات السرقة نفذها ذات الشخص مستخدمًا دراجة آلية أثناء تنفيذها. ومن خلال عمليات المراقبة والاستقصاءات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويته، ويدعى م. ي. (مواليد عام 1974، لبناني)".

أضاف البلاغ:" كما تبيّن أنه يتواجد بشكل دائم في منطقة برج البراجنة ولا يخرج منها إلا لتنفيذ عمليات السرقة.

بتاريخ 6-2-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في كمين محكم في محلة برج البراجنة على متن دراجة آلية تم ضبطها.

وبتفتيشه والدراجة، ضبطت بحوزته: مسدس حربي مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل المنازل أو أمامها في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: رأس النبع، مونو، الأشرفية، المنصورية، الحازمية، الطيونة، رياض الصلح وبعبدا، حيث كان يدخل المنازل عبر الشرفة أو عن طريق الكسر والخلع ويسرق الأموال والمجوهرات، كما أقرّ بأنه كان يبيع المسروقات داخل مخيم صبرا وأنه اشترى المسدس من الأموال التي حصل عليها، كما اعترف بتعاطي المخدرات".

ختم:" أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
