كمين في برج البراجنة يوقع بأحد المطلوبين.. إليكم هذا البيان

لقوى الامن الداخلي في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق ، وبعد تكاثر سرقات المنازل في مناطق الطيونة، الحازمية، والأشرفية عبر التسلق والكسر والخلع، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصة، تبين أن جميع عمليات السرقة نفذها ذات الشخص مستخدمًا دراجة آلية أثناء تنفيذها. ومن خلال عمليات المراقبة والاستقصاءات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى م. ي. (مواليد عام 1974، لبناني)".



أضاف البلاغ:" كما تبيّن أنه يتواجد بشكل دائم في منطقة برج البراجنة ولا يخرج منها إلا لتنفيذ عمليات السرقة.



بتاريخ 6-2-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في كمين محكم في محلة برج البراجنة على متن دراجة آلية تم ضبطها.



وبتفتيشه والدراجة، ضبطت بحوزته: مسدس حربي مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال.



بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عشرات عمليات السرقة من داخل المنازل أو أمامها في مناطق وجبل ، منها: رأس النبع، مونو، الأشرفية، المنصورية، الحازمية، الطيونة، وبعبدا، حيث كان يدخل المنازل عبر الشرفة أو عن طريق الكسر والخلع ويسرق الأموال والمجوهرات، كما أقرّ بأنه كان يبيع المسروقات داخل مخيم صبرا وأنه اشترى المسدس من الأموال التي حصل عليها، كما اعترف بتعاطي المخدرات".



ختم:" أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة ".



