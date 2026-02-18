عمار: الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد

أقامت بلدية حارة حريك احتفالاً في شارع العاملية جرى خلاله إزاحة الستارة عن النصب التذكاري للشهيد المنعم كركي (أبو الفضل)، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، وعضو المجلس السياسي في " " الوزير السابق محمود قماطي، ونائب رئيس البلدية صادق سليم، وفاعليات.



ألقى النائب علي عمار كلمة اعتبر فيها أن الشهيد كركي كان من النواة الأولى المؤسسة لحزب الله، مشيراً إلى أنه "يحمل روحية الجهاد قبل ولادة الحزب". وتطرق إلى الخروقات الأخيرة، معتبراً أن العدو يحاول مجدداً المساس بالسيادة عبر "زرع أشجار داخل السياج" في الجنوب.



وانتقد عمار التعاطي الدبلوماسي الرسمي، قائلاً: "أتحنا الفرصة للدولة للتعامل مع العدو عبر الدبلوماسية منذ أكثر من سنة، فلم نر نتيجة". واعتبر أن أميركا وإسرائيل "روح واحدة في جسدين" تمثل العدوانية والاستعمار، مؤكداً أن القرار السياسي الداخلي "يمنع الجيش من التصدي للعدو" إما امتثالاً للإرادة الأميركية أو هيبة من .

ختم مشددا على "ضرورة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها، لا أن تعالج السم بالأكثر سمّاً كما هو التعاطي الآن مع بعض الملفات الداخلية بما يتعلق بصيحات تأخر الرواتب وضعفها، وها هي الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد لتسكّر باباً على مستوى رواتب الصيحات، في الوقت الذي تفرغ جيوباً أخرى من جيوب المواطنين من أجل ذلك".



، أكد البلدية صادق سليم أن إقامة النصب التذكاري في مكان استشهاد كركي هو "رسالة للأجيال" بأن دماء هي التي تحفظ الأوطان. واختتم الحفل بإزاحة الستارة عن النصب.