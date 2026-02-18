تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عمار: الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد

Lebanon 24
18-02-2026 | 03:14
A-
A+
عمار: الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد
عمار: الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت بلدية حارة حريك احتفالاً في شارع العاملية جرى خلاله إزاحة الستارة عن النصب التذكاري للشهيد علي عبد المنعم كركي (أبو الفضل)، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، وعضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، ونائب رئيس البلدية صادق سليم، وفاعليات.

ألقى النائب علي عمار كلمة اعتبر فيها أن الشهيد كركي كان من النواة الأولى المؤسسة لحزب الله، مشيراً إلى أنه "يحمل روحية الجهاد قبل ولادة الحزب". وتطرق إلى الخروقات الإسرائيلية الأخيرة، معتبراً أن العدو يحاول مجدداً المساس بالسيادة اللبنانية عبر "زرع أشجار داخل السياج" في الجنوب.

وانتقد عمار التعاطي الدبلوماسي الرسمي، قائلاً: "أتحنا الفرصة للدولة للتعامل مع العدو عبر الدبلوماسية منذ أكثر من سنة، فلم نر نتيجة". واعتبر أن أميركا وإسرائيل "روح واحدة في جسدين" تمثل العدوانية والاستعمار، مؤكداً أن القرار السياسي الداخلي "يمنع الجيش من التصدي للعدو" إما امتثالاً للإرادة الأميركية أو هيبة من إسرائيل.
 
ختم مشددا على "ضرورة أن تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها، لا أن تعالج السم بالأكثر سمّاً كما هو التعاطي الآن مع بعض الملفات الداخلية بما يتعلق بصيحات تأخر الرواتب وضعفها، وها هي الدولة تلجأ إلى جيوب الناس من جديد لتسكّر باباً على مستوى رواتب الصيحات، في الوقت الذي تفرغ جيوباً أخرى من جيوب المواطنين من أجل ذلك".

من جهته، أكد نائب رئيس البلدية صادق سليم أن إقامة النصب التذكاري في مكان استشهاد كركي هو "رسالة للأجيال" بأن دماء الشهداء هي التي تحفظ الأوطان. واختتم الحفل بإزاحة الستارة عن النصب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
6 رواتب للقطاع العام والتمويل من جيوب الناس
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي: لعدم السكوت على إرهاق الحكومة جيوب الناس
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تعلّيقاً على زيادة الرسوم على المحروقات.. طليس: لإيجاد بدائل عادلة بعيداً من جيوب الناس
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيه معزياً أهالي الضحايا في طرابلس: على الدولة الحفاظ على حياة الناس وكرامتهم
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-18
Lebanon24
04:19 | 2026-02-18
Lebanon24
04:15 | 2026-02-18
Lebanon24
04:13 | 2026-02-18
Lebanon24
04:09 | 2026-02-18
Lebanon24
04:07 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24