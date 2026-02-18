بالأرقام.. هذه حصيلة حملات مكافحة التعديات على شبكة الكهرباء

أعلنت في بيان، أنه "في إطار تنفيذ لقطاع الكهرباء، وعملاً بالتعاون القائم مع الهيئات الدولية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الجباية والحد من الهدر الفني وغير الفني، تواصل المؤسسة حملاتها الكثيفة لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم محاضر الضبط في حق المخالفين، ضمن سياسة صارمة واضحة تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بما يضمن حماية المال العام وتأمين العدالة بين المشتركين".وأشارت الى انه "منذ شهر نيسان 2025 ولغاية تاريخه، تم تنظيم 2938 محضر ضبط في حق المخالفين في مختلف المناطق ، وقد تم تحصيل جزء من إجمالي قيمتها، بينما تم إحالة عدد من المحاضر إلى للمتابعة القانونية. إنّ التفاصيل المالية وعدد المحاضر مبينة في الجدول التالي:ملاحظات ما يعادلها بالدولار الأميركي القيمة بالليرة اللبنانية عدد المحاضر المحاضر (من شهر نيسان 2025 لغاية كانون الثاني 2026)تم تحصيلها بالكامل 2,839,107 $ 254.000.000.000 ل.ل2938 المحاضر المسددةيتم تحصيلها تدريجياً 212,290 $ 19.000.000.000 ل.ل 345 المحاضر المحالة إلى القضاء (من أيلول لغاية تشرين الثاني 2025)تشمل المحاضر المسددة والمحالة إلى القضاء 3.996.480 $ 355.000.000.000ل.ل3283 القيمة الإجمالية لكل المحاضر منذ نيسان 2025وأكدت "استمرارها بالتعاون مع والمياه في تنفيذ خطتها الإصلاحية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وقد تمكّنت المؤسسة في هذا الإطار من تحصيل متأخرات لـ 10 أشهر بلغت قيمتها الإجمالية 907.265.558.027 ، أي ما يعادل نحو 10.137.045 دولاراً أميركياً.وشددت على أن "جباية المتأخرات ومكافحة التعديات تشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، إذ إن الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدي على الشبكة يسهمان مباشرة في تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة".وتقدمت "بالشكر والتقدير إلى السلطات القضائية والقوى الأمنية على مواكبتها الدائمة لحملات إزالة التعديات، وجهودهم في متابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ حقوق الخزينة العامة".