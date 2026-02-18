الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

أفادت صفحة Lebanese المتخصصة بالأحوال الجوية إلى ان التوقعات تشير إلى تغيّر حاد في الحالة الجوية، حيث يُنتظر أن تنقلب الأجواء رأسًا على عقب مع دخول الأمطار عصر اليوم الأربعاء ما بين الساعة 3 و 4 من بعد الظهر.



وقبل ذلك، ستكون الهطولات خفيفة وغير شاملة.



بعد العصر، يُتوقع، بحسب الصفحة، أن تشتد الأمطار لتصبح غزيرة إلى غزيرة جدًا فوق أغلب المناطق، ويتزامن ذلك مع موجات بردية وأجواء ماطرة تترافق مع صواعق وبروق. كما تنشط الرياح لتصل إلى حد في بعض المناطق.

وتنحسر الهطولات صباح الخميس مع ارتفاع في درجات الحرارة، على أن تعود حالة ماطرة جديدة مع نهاية الأسبوع.



