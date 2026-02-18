تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من تركيا إلى طرابلس.. 100 بيت جاهز لمتضرري أزمة الأبنية المتصدعة

Lebanon 24
18-02-2026 | 03:38
من تركيا إلى طرابلس.. 100 بيت جاهز لمتضرري أزمة الأبنية المتصدعة
من تركيا إلى طرابلس.. 100 بيت جاهز لمتضرري أزمة الأبنية المتصدعة photos 0
عرضت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، خلال استقبالها سفير تركيا مراد لوتيم والوفد المرافق له في سرايا طرابلس، التحديات التي تواجه خلية إدارة الكوارث في ملف الأبنية المتصدعة، لا سيما إخلاء المنازل وتأمين مأوى مؤقت للعائلات المتضررة من انهيار المبنى في المدينة.

شارك في اللقاء رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، ووفد تركي رفيع ضم مسؤولين من وزارة الخارجية التركية، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، والهلال الأحمر التركي.

أشارت الرافعي إلى النقص في الإمكانات التقنية واللوجستية لدى الدفاع المدني وفوج الإطفاء، ووضعت أولويات تشمل تأمين بيوت جاهزة، دعم هذه الأجهزة بالمعدات، مساندة المهندسين المحليين، ودعم الصليب الأحمر لمواكبة العائلات المنتقلة.

من جهته، أعلن السفير لوتيم استعداد بلاده لتقديم 100 بيت جاهز فور تأمين الأرض وتجهيز البنى التحتية، مؤكداً أن المساعدات ستشمل أيضاً تدريب عناصر الدفاع المدني والإغاثة وتزويدهم بمعدات ضرورية لتعزيز جهوزيتهم. وشدد على وقوف تركيا إلى جانب خلية الأزمة والبلدية والعائلات المتضررة، انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
