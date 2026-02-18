من تركيا إلى طرابلس.. 100 بيت جاهز لمتضرري أزمة الأبنية المتصدعة

عرضت محافظ بالإنابة إيمان الرافعي، خلال استقبالها سفير مراد لوتيم والوفد المرافق له في سرايا ، التحديات التي تواجه خلية إدارة في ملف الأبنية المتصدعة، لا سيما إخلاء المنازل وتأمين مأوى مؤقت للعائلات المتضررة من انهيار المبنى في المدينة.



شارك في اللقاء رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، ووفد رفيع ضم مسؤولين من ، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، والهلال الأحمر .



أشارت الرافعي إلى النقص في الإمكانات التقنية واللوجستية لدى الدفاع المدني وفوج الإطفاء، ووضعت أولويات تشمل تأمين بيوت جاهزة، دعم هذه الأجهزة بالمعدات، مساندة المهندسين المحليين، ودعم لمواكبة العائلات المنتقلة.



، أعلن السفير لوتيم استعداد بلاده لتقديم 100 بيت جاهز فور تأمين الأرض وتجهيز البنى التحتية، مؤكداً أن المساعدات ستشمل أيضاً تدريب عناصر الدفاع المدني والإغاثة وتزويدهم بمعدات ضرورية لتعزيز جهوزيتهم. وشدد على وقوف تركيا إلى جانب خلية الأزمة والبلدية والعائلات المتضررة، انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



Advertisement