رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت

أعلنت عن أنه "إنفاذاً للقانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (الموازنة العامة للعام 2026)، تعدّل قيمة الرسوم التي تستوفيها العام عن المعاملات التي تتولّى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".



أضافت:" للإطلاع على كافة الرسوم الجديدة، مراجعة موقع للأمن العام على شبكة الإنترنت www.general-security.gov.lb، أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷".

للاطلاع على الرسوم إليكم المستندات المرفقة أدناه.

وتم إعفاء من رسم (إجازة تصوير أو إجازة عرض فيلم سينمائي أو وثائقي) أو رسم إجازة عرض مسرحية أو دعاية على أن يكون العمل لأغراض وغير تجارية.



وتفرض على شركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غلامية مالية بقيمة /180.000.000/ فقط (مائة وثمانون ليرة لبنانية)، تستوفى مباشرة عن المغادرة ويسمح لباقي أعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.



كما تفرض على شركات النقل التي تنقل المسافرين بصورة مخالفة (دون جواز سفر، بجواز مرور دون سمة دخول، بسمة منتهية الصلاحية أو مزورة ، إلى الخ ....) غرامية مالية وقدرها /180.000.000/ ليرة لبنانية (مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير.