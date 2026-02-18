تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت

Lebanon 24
18-02-2026 | 03:51
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن أنه "إنفاذاً للقانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (الموازنة العامة للعام 2026)، تعدّل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولّى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
 
أضافت:" للإطلاع على كافة الرسوم الجديدة، مراجعة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت www.general-security.gov.lb، أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷".
 
للاطلاع على الرسوم إليكم المستندات المرفقة أدناه.
 
 
 
 
 وتم إعفاء طلاب الجامعات من رسم (إجازة تصوير أو إجازة عرض فيلم سينمائي أو وثائقي) أو رسم إجازة عرض مسرحية أو دعاية على أن يكون العمل لأغراض أكاديمية وغير تجارية.

وتفرض على شركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غلامية مالية بقيمة /180.000.000/ ليرة لبنانية فقط (مائة وثمانون ليرة لبنانية)، تستوفى مباشرة عن المغادرة ويسمح لباقي أعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

كما تفرض على شركات النقل التي تنقل المسافرين بصورة مخالفة (دون جواز سفر، بجواز مرور دون سمة دخول، بسمة منتهية الصلاحية أو مزورة ، إلى الخ ....) غرامية مالية وقدرها /180.000.000/ ليرة لبنانية (مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير.
 
 
 
لبنان

إقتصاد

