وزير الزراعة: دعم قطاع راشيا والبقاع الغربي خيار استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي

استقبل الدكتور نزار هاني وفداً من مركز إنماء راشيا والبقاع (آفاق)، حيث تسلم ورقة مقترحات تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي في المنطقة التي تعتمد بشكل أساسي على زراعة الكروم والزيتون والمحاصيل المتنوعة، إضافة إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بها كدبس العنب والزيتون والمونة البيتية.



أشار الوفد إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، وفي مقدمها صعوبة فتح أسواق تصدير جديدة، وارتفاع كلفة الإنتاج، والحاجة إلى دعم تقني وتسويقي متكامل لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.



، أكد الوزير هاني أن راشيا والبقاع الغربي تمثلان "نموذجاً للزراعة المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية"، مشدداً على أن دعم القطاع الزراعي في المنطقة هو "خيار استراتيجي" يرتبط بصمود المزارع وتحفيز الاقتصاد الريفي. ودعا إلى الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة ذات القيمة المضافة عبر تحسين الجودة وتطوير الصناعات التحويلية وفتح قنوات تسويقية جديدة وفق المعايير الدولية، مع التركيز على دعم التصدير وإزالة العوائق أمام المنتجات في الأسواق الخارجية.



وشدد هاني على أهمية الشراكة المحلية مع المراكز التنموية والبلديات، مؤكداً انفتاح الوزارة على المبادرات البناءة. واتفق الجانبان على متابعة المقترحات ودراسة آليات تنفيذية لترجمتها إلى خطوات عملية تدعم المزارعين في المنطقة.



