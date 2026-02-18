تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزير الزراعة: دعم قطاع راشيا والبقاع الغربي خيار استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي
Lebanon 24
18-02-2026
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني وفداً من مركز إنماء راشيا والبقاع
الغربي
(آفاق)، حيث تسلم ورقة مقترحات تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي في المنطقة التي تعتمد بشكل أساسي على زراعة الكروم والزيتون والمحاصيل المتنوعة، إضافة إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بها كدبس العنب والزيتون والمونة البيتية.
أشار الوفد إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، وفي مقدمها صعوبة فتح أسواق تصدير جديدة، وارتفاع كلفة الإنتاج، والحاجة إلى دعم تقني وتسويقي متكامل لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
من جهته
، أكد الوزير هاني أن راشيا والبقاع الغربي تمثلان "نموذجاً للزراعة المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية"، مشدداً على أن دعم القطاع الزراعي في المنطقة هو "خيار استراتيجي" يرتبط بصمود المزارع وتحفيز الاقتصاد الريفي. ودعا إلى الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة ذات القيمة المضافة عبر تحسين الجودة وتطوير الصناعات التحويلية وفتح قنوات تسويقية جديدة وفق المعايير الدولية، مع التركيز على دعم التصدير وإزالة العوائق أمام المنتجات
اللبنانية
في الأسواق الخارجية.
وشدد هاني على أهمية الشراكة المحلية مع المراكز التنموية والبلديات، مؤكداً انفتاح الوزارة على المبادرات البناءة. واتفق الجانبان على متابعة المقترحات ودراسة آليات تنفيذية لترجمتها إلى خطوات عملية تدعم المزارعين في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة اطلقت مرحلة شراكات استراتيجية: 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث القطاع الزراعي
Lebanon 24
وزارة الزراعة اطلقت مرحلة شراكات استراتيجية: 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث القطاع الزراعي
18/02/2026 14:24:52
18/02/2026 14:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش وأبو فاعور يبحثان دعم مراكز الدفاع المدني في راشيا والبقاع الغربي
Lebanon 24
خريش وأبو فاعور يبحثان دعم مراكز الدفاع المدني في راشيا والبقاع الغربي
18/02/2026 14:24:52
18/02/2026 14:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: للتعاون لحماية الأمن الغذائي ومكافحة الغش ودعم السوق قبيل رمضان
Lebanon 24
وزير الزراعة: للتعاون لحماية الأمن الغذائي ومكافحة الغش ودعم السوق قبيل رمضان
18/02/2026 14:24:52
18/02/2026 14:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور: راشيا والبقاع الغربي سيدخلان قريبًا شبكة النقل العام
Lebanon 24
أبو فاعور: راشيا والبقاع الغربي سيدخلان قريبًا شبكة النقل العام
18/02/2026 14:24:52
18/02/2026 14:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
البقاع الغربي
وزير الزراعة
اللبنانية
من جهته
البقاع
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... مناشدة قبل وقوع كارثة!
Lebanon 24
بالفيديو... مناشدة قبل وقوع كارثة!
07:17 | 2026-02-18
18/02/2026 07:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفال شركاته في لبنان... كتاب إلى خلف الحبتور
Lebanon 24
بعد إقفال شركاته في لبنان... كتاب إلى خلف الحبتور
07:06 | 2026-02-18
18/02/2026 07:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في حادث سير مروّع... هذا ما جرى عند مفرق فالوغا
Lebanon 24
جرحى في حادث سير مروّع... هذا ما جرى عند مفرق فالوغا
07:06 | 2026-02-18
18/02/2026 07:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" تبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" تبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
06:55 | 2026-02-18
18/02/2026 06:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل محافظ الجنوب ولجنة مهرجانات صيدا وكرّم بدرع تقديرية
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل محافظ الجنوب ولجنة مهرجانات صيدا وكرّم بدرع تقديرية
06:51 | 2026-02-18
18/02/2026 06:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
Lebanon 24
ماذا يعني الترشّح المبكر للرئيس بري؟
09:01 | 2026-02-17
17/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:17 | 2026-02-18
بالفيديو... مناشدة قبل وقوع كارثة!
07:06 | 2026-02-18
بعد إقفال شركاته في لبنان... كتاب إلى خلف الحبتور
07:06 | 2026-02-18
جرحى في حادث سير مروّع... هذا ما جرى عند مفرق فالوغا
06:55 | 2026-02-18
"التيار الوطني الحر" تبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
06:51 | 2026-02-18
اللواء شقير استقبل محافظ الجنوب ولجنة مهرجانات صيدا وكرّم بدرع تقديرية
06:36 | 2026-02-18
خريس: تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة لبنان
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 14:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 14:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 14:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24