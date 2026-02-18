تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون اطّلع من سعيد على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:03
A-
A+
عون اطّلع من سعيد على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس
عون اطّلع من سعيد على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اطلع رئيس الجمهورية العماد  جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إحاطة مفصّلة حول المداولات التي أجراها مع السلطات القضائية في فرنسا، حيث جرى عرض عدد من الملفات المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان.

‏وقد زوّد حاكم مصرف لبنان، الرئيس عون تفاصيل وافية في هذا الشأن، مؤكداً "أهمية التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية في هذا الإطار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا: لا تفاصيل لدينا عن تفاهمات ترامب وروايته بشأن غرينلاند (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع جريصاتي واطلع من قواس على ابرز نشاطات المعهد الوطني للموسيقى
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يلتقي في هذه الأثناء حاكم مصرف لبنان كريم سعيد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطلع من رئيس لجنة الرقابة على المصارف على عملها بعد 6 أشهر على تعيينها
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عون

مصرف لبنان

جوزاف عون

كريم سعيد

الفرنسية

الجمهوري

رئيس عون

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-02-18
Lebanon24
07:06 | 2026-02-18
Lebanon24
07:06 | 2026-02-18
Lebanon24
06:55 | 2026-02-18
Lebanon24
06:51 | 2026-02-18
Lebanon24
06:36 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24