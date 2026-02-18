تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حبشي: رفض "القوات" للضرائب نابع من مقاربة سيادية والموازنة غير دستورية

Lebanon 24
18-02-2026 | 04:07
أكد النائب أنطوان حبشي أن موقف حزب "القوات اللبنانية" من القرارات المالية الأخيرة ينطلق من مقاربة سيادية واقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن الاعتراض يعود إلى مشروع الموازنة الذي وصفه بـ"غير الدستوري" بسبب إدخال تعديلات جوهرية عليه وإضافة عشرين مادة مخالفة، فضلاً عن نقل احتياطي 1% إلى أبواب أخرى خلافاً للأصول.

وشدد حبشي، في حديث إذاعي، على أن معالجة الأزمات المالية تتطلب مقاربة شاملة بعيداً من القرارات الضريبية المرتجلة، مشيراً إلى أن وزراء "القوات" رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء. واعتبر أن أي زيادة للرواتب عبر الضرائب ستؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، داعياً إلى تحسين الجباية والتحصيل الجمركي بدل فرض أعباء جديدة على المواطنين.

انتخابياً، رأى حبشي أن هناك حديثاً عن تأجيل الاستحقاق لأسباب عدة، مؤكداً أن "القوات" غير معنية بهذه الإشاعات وتلتزم بالمواعيد الدستورية. وعن التغييرات في الترشيحات داخل الحزب، قال: "من تغير من الثوابت ومن يبقى هو من الثوابت".
مواضيع ذات صلة
"لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية": لسيادة كاملة وانتخابات دستورية غير منقوصة
"القوات" تبرر مقاربتها لحقوق المودعين: موقف دستوري
القعقور: الموازنة ليست دستورية
قعقور: الموازنة لسيت سيادية ولن أعطيها صوتي
