نقيب معلمي الذهب: زيادة رواتب الموظفين من جيوب المواطنين "مواجهة مفتعلة"

أعلن نقيب معلمي صناعة والمجوهرات في رفضه للزيادة المقررة لموظفي القطاع العام والعسكريين، معتبراً أنها تؤدي إلى "مواجهة المواطنين بعضهم ببعض"، لأنها تمول من جيوب المواطنين عبر الرسوم الضريبية.



ودعا الدولة إلى مكافحة الفساد والمهربين وضبط الفلتان في جميع المرافق، من الأملاك البحرية إلى المرفأ والجمارك، للاستفادة من مواردها بدلاً من اللجوء إلى جيوب المواطنين. وشدد على ضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية فعلية، مجدداً المطالبة بعقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولون لوضع خطة إصلاحية حقيقية للخروج من الأزمات.



وأكد في ختام بيانه أن قطاع صناعة الذهب والمجوهرات من المتضررين من هذه الزيادات الضريبية.



