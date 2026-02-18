تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

القصيفي تسلم من علي ضاحي إصداره الجديد "سيرة قائد شجاع – محمد عفيف روح السيد"

Lebanon 24
18-02-2026 | 05:02
استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي عضو النقابة الزميل علي ضاحي الذي قدّم له إصداره الجديد "سيرة قائد شجاع – محمد عفيف روح السيد" – منشورات "دار نسق" ويروي فيه سيرة مسؤول وحدة العلاقات الاعلامية في "حزب الله" الذي إستشهد بغارة اسرائيلية والمسؤوليات الاعلامية التي تدرّج فيها من مدير الاخبار والبرامج السياسية في "قناة المنار" الى الموقع الاعلامي الاول في الحزب.
ويقع الكتاب في 200 صفحة من الحجم المتوسط، وهو معزز بالصور وشهادات من ذوي عفيف وأصدقائه وعارفيه، ويبرز دور الانسان، الاعلامي، المقاوم الذي كانه الشهيد الذي إختار الميدان ساحة لنشاطه، ولم يمارس دوره وراء المكتب فحسب.
ورحب النقيب جوزف القصيفي بالزميل علي ضاحي وباصداره الجديد الذي يروي حكاية الشهيد محمد عفيف الاعلامي والمسؤول عن التواصل مع الاعلاميين من قبل "حزب الله" الذي "استطاع ان ينسج علاقات واسعة مع الصحافيين والاعلاميين من كل المواقع والاتجاهات، وأن يثبت حضوره في  المشهد الاعلامي مرجعاً ومصدراً  للمعلومات، وأن يتصدّى لمسؤولياته بشجاعة على أرض الميدان حتى الشهادة". وأضاف: "ان كتاب الزميل ضاحي هو مرجع توثيقي، وقراءة موضوعّية في سيرة شخص ممّيز قام بواجباته على اكمل وجه باذلاً أغلى ما يملك  لانه مؤمن بقضاء الله وقدره
