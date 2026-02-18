"رامكو" تُعلّق جمع النفايات في المتن وكسروان

أعلنت شركة " " في بيان أنه "بعد تبلغها من عبر الاستشاري بقرار توقف مطمر الجديدة عن استقبال النفايات ابتداءً من فجر الأربعاء الواقع فيه 18 شباط 2026، تقرّر تعليق كافة عمليات جمع النفايات في مختلف المناطق ضمن قضاءي المتن وكسروان".



وأوضحت أن هذا التعليق "يتم خارج إرادتها، وسيستمر إلى حين إعادة فتح المطمر واستئناف العمل فيه".



