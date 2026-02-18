تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
"رامكو" تُعلّق جمع النفايات في المتن وكسروان
Lebanon 24
18-02-2026
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "
رامكو
" في بيان أنه "بعد تبلغها من
مجلس الإنماء والإعمار
عبر الاستشاري
دي جي
جونز
بقرار توقف مطمر الجديدة عن استقبال النفايات ابتداءً من فجر الأربعاء الواقع فيه 18 شباط 2026، تقرّر تعليق كافة عمليات جمع النفايات في مختلف المناطق ضمن قضاءي المتن وكسروان".
وأوضحت أن هذا التعليق "يتم خارج إرادتها، وسيستمر إلى حين إعادة فتح المطمر واستئناف العمل فيه".
