لبنان
إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"
Lebanon 24
18-02-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "عربي21" تقريراً جديداً تحدث فيه عن تصنيف
الدول العربية
الأكثر تدخيناً للعام 2026، بينما لا تزال دول أخرى تواجه مستويات مرتفعة بشكلٍ مثير للقلق.
وفي ما يلي قائمة بالتصنيف:
1-
الأردن
- الترتيب العالمي: 11
- معدلات التدخين: 36.3%
2-
لبنان
- الترتيب العالمي: 16
- معدلات التدخين: 34.1%
3- مصر
- الترتيب العالمي: 41
- معدلات التدخين: 25.8%
4-
الجزائر
- الترتيب العالمي: 63
- معدلات التدخين: 21.1%
5- اليمن
- الترتيب العالمي: 69
- معدلات التدخين: 20.6%
6-
الكويت
- الترتيب العالمي: 73
- معدلات التدخين: 20%
7-
تونس
- الترتيب العالمي: 77
- معدلات التدخين: 19.5%
8-
العراق
- الترتيب العالمي: 79
- معدلات التدخين: 19.2%
9- جزر القمر
- الترتيب العالمي: 98
- معدلات التدخين: 15.5%
10-
السعودية
- الترتيب العالمي: 101
- معدلات التدخين: 15%
11-
البحرين
- الترتيب العالمي: 103
- معدلات التدخين: 14.3%
12- قطر
- الترتيب العالمي: 112
- معدلات التدخين: 12.5%
13-
المغرب
- الترتيب العالمي: 113
- معدلات التدخين: 12.2%
14-
عُمان
- الترتيب العالمي: 137
- معدلات التدخين: 8.6%
15- موريتانيا
- الترتيب العالمي: 138
- معدلات التدخين: 8.4%
16-
الإمارات
- الترتيب العالمي: 141
- معدلات التدخين: 8.2%
(عربي21)
لبنان
عربي-دولي
الإمارات
السعودية
الجزائر
البحرين
العراق
الأردن
السعود
تابع
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
