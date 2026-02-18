إليكم مرتبة لبنان.. قائمة بالدول العربية "الأكثر تدخيناً لعام 2026"

نشر موقع "عربي21" تقريراً جديداً تحدث فيه عن تصنيف الأكثر تدخيناً للعام 2026، بينما لا تزال دول أخرى تواجه مستويات مرتفعة بشكلٍ مثير للقلق.



وفي ما يلي قائمة بالتصنيف:



1-



- الترتيب العالمي: 11



- معدلات التدخين: 36.3%



2-



- الترتيب العالمي: 16



- معدلات التدخين: 34.1%



3- مصر



- الترتيب العالمي: 41



- معدلات التدخين: 25.8%



4-

- الترتيب العالمي: 63



- معدلات التدخين: 21.1%



5- اليمن



- الترتيب العالمي: 69



- معدلات التدخين: 20.6%



6-



- الترتيب العالمي: 73



- معدلات التدخين: 20%



7-



- الترتيب العالمي: 77



- معدلات التدخين: 19.5%



8-



- الترتيب العالمي: 79



- معدلات التدخين: 19.2%



9- جزر القمر



- الترتيب العالمي: 98



- معدلات التدخين: 15.5%



10-



- الترتيب العالمي: 101



- معدلات التدخين: 15%



11-



- الترتيب العالمي: 103



- معدلات التدخين: 14.3%



12- قطر



- الترتيب العالمي: 112



- معدلات التدخين: 12.5%



13-



- الترتيب العالمي: 113



- معدلات التدخين: 12.2%



14-



- الترتيب العالمي: 137



- معدلات التدخين: 8.6%



15- موريتانيا



- الترتيب العالمي: 138



- معدلات التدخين: 8.4%



16-

- الترتيب العالمي: 141



- معدلات التدخين: 8.2%







