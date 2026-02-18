سلامة بحث مع Arcenciel في التعاون الثقافي لتعزيز التراث اللبناني والنشاطات المشتركة

التقى الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مسؤولة البرنامج الثقافي في جمعية Arcenciel هدى قساطلي ومسؤول في مركز للجمعية فادي مجاعص .







وتناول اللقاء آلية عمل القسم الثقافي في الجمعية وفق ما اوضحت قساطلي وقالت:"اطلعنا الوزير على اهتمامنا بالقطاع الثقافي بخاصة وان التابع لدى الجمعية له اصدارات عدة حول التراث اللبناني والارث الثقافي والبيوت التراثية ".







واضافت :"في الواقع كانت مناسبة للبحث مع الوزير سلامة في إمكانية التعاون بين الوزارة والجمعية في عدد من النشاطات ذات الاهتمام المشترك ومنها على سبيل المثال المشاركة مع الوزراة ضمن فعاليات للتراث في شهر نيسان المقبل ، واقامة نشاط موسيقي ثقافي برعاية الوزارة في مركز Arcenciel فرع -البقاع وغير ذلك من النشاطات التي تعود بالمنفعة والفائدة على بمختلف شرائحه.



