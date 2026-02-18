تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

خريس: تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة لبنان

Lebanon 24
18-02-2026 | 06:36
خريس: تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة لبنان
رأى النائب علي خريس ،"أننا نمر قي بمرحلة دقيقة على مستوى الوطن والمنطقة حيث أن العدوان الاسرائيلي ما زال مستمرا على بلدنا ، والعدو في كل يوم يقتل ويهدد ويقصف ولا من دولة تقف وتواجه".



وتساءل في كلمة ألقاها في خلال احياء ذكرى إحياء ثالث رئيس بلدية البرغلية سابقاً مصطفى عبد الله الداود ،في بلدة البرغلية.:" هل المطلوب أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فيما العدو يقتل ويدمر ويفتك من دون أي رادع؟ وأين هي الدول التي رعت اتفاق وقف اطلاق النار وأين مجلس الأمن؟"



وأضاف خريس: "المطلوب منا أن نتوحد ونتكاتف ونقرأ في كتاب واحد في هذا الوطن" ، مؤكدًا "أن "اسرائيل بالنسبة لنا عدو" ولا يمكن أن ننسى ما فعلته في حق أهلنا والشعب الفلسطيني".



وأعلن " نحن مع الدولة التي تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية ومع الجيش اللبناني"، مؤكدا "أن "اسرائيل" هي التي تعيق تنفيذ القرار 1701 والدليل انها لا تزال تحتل جزءًا من أراضينا".



وتطرق الى الاستحقاق الانتخابي، وقال: انه استحقاق دستوري ويجب أن يحصل ، ولا نريد الدخول في مشاحنات فيما يبدو أن هناك من يسعى الى تعطيل الانتخابات"، مؤكدًا "ان التأجيل والتأخير ليس من مصلحة لبنان والمؤسسات يجب أن تستمر وهذه الاستمرارية لا تتحقق الا اذا تم إجراء الانتخابات في موعدها".



وتقدم  خريس بإسم الرئيس نبيه بري بألتعازي من عائلة الفقيد.



وكانت كلمة ب للمناسبة لمفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حبال، تحدث فيها عن الإسلام وما يقوم عليه دين الاسلام وأهمها حسن الخلق ، سائلاً المولى ان يتغمد الفقيد أبو عبد الله برحمته، قائلاً: " هو الذي كان معروفاً بحُسن الملاقاة والأدب والخلق ، وهكذا ربّى اولاده".



وتقدم حبال بالتعازي من عائلة الراحل ،بإسم مفتي الجمهورية.
