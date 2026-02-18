اللواء شقير استقبل محافظ الجنوب ولجنة مهرجانات صيدا وكرّم بدرع تقديرية

استقبل العام اللواء محافظ الجنوب السيد ووفدا من .

وأكد المحافظ خلال اللقاء" أهمية المهرجانات في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتمّ تكريم بتقديم درعٍ تقديرية.