لبنان
"التيار الوطني الحر" تبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
Lebanon 24
18-02-2026
|
06:55
قال "
التيار الوطني الحر
" في بيان، إنّه "تبنى الطعن أمام
مجلس شورى الدولة
بقرار
مجلس الوزراء
فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي
فادي الحاج
".
واكد انه "لن يترك أي وسيلة قانونية سعياً لتراجع حكومة العجز عن قرارها الإعتباطي الذي من شأنه زيادة التضخم والعبء على المواطنين، لا بل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية من دون إيجاد حل لمطالب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، ومن دون تحقيق الرؤى الإصلاحية التي لا تمتلكها أصلاً
هذه الحكومة
".
