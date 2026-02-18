لجنة الخارجية بحثت في أوضاع الأونروا

عقدت والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب فادي علامة، وحضور الاعضاء.



كما حضر سفير في محمد الأسعد، مديرة الأونروا في لبنان كلاوس ورئيس فريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين في لبنان السفير رامز دمشقية.



علامة



وعلى الاثر، قال علامة: "عقدنا اجتماعا للجنة عرض لأوضاع في لبنان، بحضور والسفير دمشقية والسيدة كلاوس والزملاء، فالوكالة التي تأسست سنة 1943 لا يمكن إلغاؤها إلا بقرار أممي آخر. ان التقليص في التمويل الذي تشهده الأونروا يؤثر على الفلسطينيين تربويا وصحيا واجتماعيا، وحتى الواقع الأمني للمخيمات".



أضاف: "اطلعنا من مديرة الأونروا على آخر إحصاء: حوالي 230 الف لاجىء داخل المخيمات تقلص عددهم بعد أن هاجر الكثير منهم، الأونروا تهتم ب61 مدرسة تضم 35 الف تلميذ ولديها حوالي 26 مركزا طبيا، وتعالج حوالي مئتي الف فلسطيني. وإننا كدولة لبنانية ولجنة خارجية علينا ان نساعد ونواكب عمل الأونروا لنخفف من حجم التمويل وكيفية تعويضه، وهذا كان محور اللقاء".



وتابع: "استمعنا إلى رأي سفير فلسطين، واطلعنا على العمل الذي تقوم به مشكورة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وأخذنا بعض الاقتراحات والتوصيات التي قد تساعد في التخفيف من العبء. وهناك الورقة التي قدمت من لجنة الحوار، سنناقشها بعد زيارة نقوم بها لرئيس الحكومة".

