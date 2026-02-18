تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لجنة الخارجية بحثت في أوضاع الأونروا

Lebanon 24
18-02-2026 | 07:25
لجنة الخارجية بحثت في أوضاع الأونروا
لجنة الخارجية بحثت في أوضاع الأونروا photos 0
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب فادي علامة، وحضور الاعضاء.

كما حضر سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس فريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان السفير رامز دمشقية.

علامة 

وعلى الاثر، قال علامة: "عقدنا اجتماعا للجنة عرض لأوضاع وكالة الأونروا في لبنان، بحضور سفير دولة فلسطين والسفير دمشقية والسيدة كلاوس والزملاء، فالوكالة التي تأسست سنة 1943 لا يمكن إلغاؤها إلا بقرار أممي آخر. ان التقليص في التمويل الذي تشهده الأونروا يؤثر على الفلسطينيين تربويا وصحيا واجتماعيا، وحتى الواقع الأمني للمخيمات".

أضاف: "اطلعنا من مديرة الأونروا على آخر إحصاء: حوالي 230 الف لاجىء داخل المخيمات تقلص عددهم بعد أن هاجر الكثير منهم، الأونروا تهتم ب61 مدرسة تضم 35 الف تلميذ ولديها حوالي 26 مركزا طبيا، وتعالج حوالي مئتي الف فلسطيني. وإننا كدولة لبنانية ولجنة خارجية علينا ان نساعد ونواكب عمل الأونروا لنخفف من حجم التمويل وكيفية تعويضه، وهذا كان محور اللقاء".

وتابع: "استمعنا إلى رأي سعادة سفير فلسطين، واطلعنا على العمل الذي تقوم به مشكورة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وأخذنا بعض الاقتراحات والتوصيات التي قد تساعد في التخفيف من العبء. وهناك الورقة التي قدمت من لجنة الحوار، سنناقشها بعد زيارة نقوم بها لرئيس الحكومة".
مواضيع ذات صلة
الاسعد عقد لقاء موسعا لبحث اوضاع الفلسطينيين في لبنان: للحفاظ على "الاونروا"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يبحث مع وزير خارجية فرنسا تداعيات أوضاع المنطقة على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين: نرفض قرار الأونروا بتقليص ساعات العمل والرواتب
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة جبل لبنان في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحثت في سلامة الغذاء ومكافحة الغش
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

وكالة الأونروا

الفلسطينيين

لجنة الشؤون

دولة فلسطين

دولة لبنان

سفير دولة

