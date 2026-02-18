الحجار يطلق غدا الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025 - 2028

يطلق والبلديات الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025 - 2028، في حضور المحافظين والمديرين العامين للمديريات والأجهزة التابعة للوزارة، في العاشرة من قبل ظهر غد الخميس ظنفي .



وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي.

