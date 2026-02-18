إشكال داخل مخيم المية ومية.. توتر وسقوط جرحى

شهد مخيم المية ومية قرب إشكالاً كبيراً، اليوم الأربعاء، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.



وذكرت المعلومات أن الإشكال وقع بين عائلتي عايد ومناع، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما بحالة خطرة.





