تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سلام استقبل علاوي... والتقى سفير أرمينيا الجديد ووفداً من دار الطائفة الدرزية
Lebanon 24
18-02-2026
|
07:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
اليوم في السرايا رئيس الوزراء
العراقي
السابق الدكتور إياد
علاوي
، وتناول البحث التطورات العربية والإقليمية.
واستقبل الرئيس سلام سفير أرمينيا الجديد لدى
لبنان
سارمن باغداساريان في زيارة بروتوكولية.
كما التقى رئيس الحكومة وفدا من دار الطائفة الدرزية برئاسة القاضي غاندي مكارم ، وسلم الوفد دعوة للرئيس سلام لحضور الافطار السنوي الذي تقيمه الدار في السادس من اذار المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل بلاسخارت والسفير الايراني مودعاً... والتقى وفداً من "الاعتدال الوطنيّ"
Lebanon 24
سلام استقبل بلاسخارت والسفير الايراني مودعاً... والتقى وفداً من "الاعتدال الوطنيّ"
18/02/2026 17:11:31
18/02/2026 17:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
Lebanon 24
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
18/02/2026 17:11:31
18/02/2026 17:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة إستقبل وفدًا من بعثة الإتحاد الأوروبي والسفيرين الكولومبي والكوبي
Lebanon 24
وزير الصحة إستقبل وفدًا من بعثة الإتحاد الأوروبي والسفيرين الكولومبي والكوبي
18/02/2026 17:11:31
18/02/2026 17:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الاسعد إستقبل وفداً من التجمع الوطني لاسر الشهداء والجرحى والاسرى
Lebanon 24
السفير الاسعد إستقبل وفداً من التجمع الوطني لاسر الشهداء والجرحى والاسرى
18/02/2026 17:11:31
18/02/2026 17:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نواف سلام
رئيس سلام
بروتوكول
العراقي
العراق
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
التمديد للمجلس النيابي يتقدم... وغياب مواقف دولية ضاغطة لإجراء الانتخابات
Lebanon 24
التمديد للمجلس النيابي يتقدم... وغياب مواقف دولية ضاغطة لإجراء الانتخابات
10:01 | 2026-02-18
18/02/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
Lebanon 24
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
10:00 | 2026-02-18
18/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل يلتقي ضو: رفض أي زيادة للضرائب وتعزيز الإصلاحات
Lebanon 24
الجميّل يلتقي ضو: رفض أي زيادة للضرائب وتعزيز الإصلاحات
09:53 | 2026-02-18
18/02/2026 09:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يستقبل قيادات سياسية وثقافية ويعلن دعم مكننة الوزارة
Lebanon 24
مرقص يستقبل قيادات سياسية وثقافية ويعلن دعم مكننة الوزارة
09:51 | 2026-02-18
18/02/2026 09:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بدء شهر رمضان... دوريات لمخابرات الجيش في طرابلس
Lebanon 24
مع بدء شهر رمضان... دوريات لمخابرات الجيش في طرابلس
09:50 | 2026-02-18
18/02/2026 09:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
Lebanon 24
لمنع نشوب حرب إقليمية.. تقرير أميركي يُطالب بالحفاظ على سلامة هذه الدولة الخليجية
10:30 | 2026-02-17
17/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
Lebanon 24
دار الفتوى تحدد اول يوم رمضان
11:08 | 2026-02-17
17/02/2026 11:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2026-02-18
التمديد للمجلس النيابي يتقدم... وغياب مواقف دولية ضاغطة لإجراء الانتخابات
10:00 | 2026-02-18
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
09:53 | 2026-02-18
الجميّل يلتقي ضو: رفض أي زيادة للضرائب وتعزيز الإصلاحات
09:51 | 2026-02-18
مرقص يستقبل قيادات سياسية وثقافية ويعلن دعم مكننة الوزارة
09:50 | 2026-02-18
مع بدء شهر رمضان... دوريات لمخابرات الجيش في طرابلس
09:46 | 2026-02-18
نقابة خبراء المحاسبة تقر موازنة 2026 وترفع المعاش التقاعدي
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 17:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 17:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 17:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24