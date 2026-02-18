سلام استقبل علاوي... والتقى سفير أرمينيا الجديد ووفداً من دار الطائفة الدرزية

استقبل الدكتور اليوم في السرايا رئيس الوزراء السابق الدكتور إياد ، وتناول البحث التطورات العربية والإقليمية.



واستقبل الرئيس سلام سفير أرمينيا الجديد لدى سارمن باغداساريان في زيارة بروتوكولية.



كما التقى رئيس الحكومة وفدا من دار الطائفة الدرزية برئاسة القاضي غاندي مكارم ، وسلم الوفد دعوة للرئيس سلام لحضور الافطار السنوي الذي تقيمه الدار في السادس من اذار المقبل.

Advertisement