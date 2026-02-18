تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام استقبل علاوي... والتقى سفير أرمينيا الجديد ووفداً من دار الطائفة الدرزية

Lebanon 24
18-02-2026 | 07:52
A-
A+
سلام استقبل علاوي... والتقى سفير أرمينيا الجديد ووفداً من دار الطائفة الدرزية
سلام استقبل علاوي... والتقى سفير أرمينيا الجديد ووفداً من دار الطائفة الدرزية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي، وتناول البحث التطورات العربية والإقليمية.

واستقبل الرئيس سلام سفير أرمينيا الجديد لدى لبنان سارمن باغداساريان في زيارة بروتوكولية.

كما التقى رئيس الحكومة وفدا من دار الطائفة الدرزية برئاسة القاضي غاندي مكارم ، وسلم الوفد دعوة للرئيس سلام لحضور الافطار السنوي الذي تقيمه الدار في السادس من اذار المقبل.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل بلاسخارت والسفير الايراني مودعاً... والتقى وفداً من "الاعتدال الوطنيّ"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة استقبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة إستقبل وفدًا من بعثة الإتحاد الأوروبي والسفيرين الكولومبي والكوبي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الاسعد إستقبل وفداً من التجمع الوطني لاسر الشهداء والجرحى والاسرى
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:31 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نواف سلام

رئيس سلام

بروتوكول

العراقي

العراق

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-02-18
Lebanon24
10:00 | 2026-02-18
Lebanon24
09:53 | 2026-02-18
Lebanon24
09:51 | 2026-02-18
Lebanon24
09:50 | 2026-02-18
Lebanon24
09:46 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24