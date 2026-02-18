تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
نجلُ وهاب "يتقدّم"
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
18-02-2026
07:55
تتحدث أوساط انتخابية في
دائرة الشوف
- عاليه عن "تقدّم" في الأرقام لصالح اللائحة
الانتخابية
التي يُشكلها
هادي وهاب
، نجلُ الوزير السابق
وئام وهاب
.
وذكرت المعلومات أنّ جهات إحصائية توقعت أن تفوز لائحة
وهاب
بحاصلٍ انتخابي واحد على الأقل انطلاقاً من اتجاه وهاب نحو جمع مرشحين لديهم حيثيات في مناطقهم.
المصدر: خاص "لبنان 24" - Daily Star
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
