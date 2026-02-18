تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد الكهرباء... هجوم "عوني" على القوّات بسبب "زيادة البنزين"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 08:05
A-
A+
بعد الكهرباء... هجوم عوني على القوّات بسبب زيادة البنزين
بعد الكهرباء... هجوم عوني على القوّات بسبب زيادة البنزين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لُوحِظَ عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، قيام شخصيّات سياسيّة بارزة، ومناصرين في "التيّار الوطنيّ الحرّ"، بشنّ حملات على وزير الطاقة جو الصدي المحسوب على "القوّات اللبنانيّة"، بعد قرار الحكومة بزيادة سعر صفيحة البنزين، لتغطية الرواتب الإضافيّة لموظفي القطاع العام والعسكريين.
وانتقد مناصرو "التيّار" آداء وزراء "القوّات" في الحكومة، مُحمّلين إياهم بشكلٍ خاص المسؤوليّة في رفع سعر صفيحة البنزين، علماً أنّ هذه الحملة هي الثانية من قبل "الوطنيّ الحرّ" على الوزراء المحسوبين على معراب، بعد موضوع الكهرباء.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد رفع أسعار البنزين والـ"TVA" لزيادة الرواتب... ماذا أعلن وزير الماليّة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" تبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد سعر البنزين بعد "الزيادة".. ماذا يجري؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تبلغ "الحلفاء": توسيع الانخراط الأميركي وزيادة الضغط على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

وزير الطاقة

جو الصدي

جو ال

عوني

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2026-02-18
Lebanon24
12:30 | 2026-02-18
Lebanon24
12:23 | 2026-02-18
Lebanon24
12:17 | 2026-02-18
Lebanon24
12:00 | 2026-02-18
Lebanon24
11:55 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24