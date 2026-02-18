بعد الكهرباء... هجوم "عوني" على القوّات بسبب "زيادة البنزين"

لُوحِظَ عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، قيام شخصيّات سياسيّة بارزة، ومناصرين في "التيّار الوطنيّ الحرّ"، بشنّ حملات على المحسوب على "القوّات اللبنانيّة"، بعد قرار الحكومة بزيادة سعر صفيحة البنزين، لتغطية الرواتب الإضافيّة لموظفي القطاع العام والعسكريين.

وانتقد مناصرو "التيّار" آداء وزراء "القوّات" في الحكومة، مُحمّلين إياهم بشكلٍ خاص المسؤوليّة في رفع سعر صفيحة البنزين، علماً أنّ هذه الحملة هي الثانية من قبل "الوطنيّ الحرّ" على الوزراء المحسوبين على معراب، بعد موضوع الكهرباء.