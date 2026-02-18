تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مطر من بيت الوسط: ثابتون على نهج رفيق الحريري في بناء الدولة
Lebanon 24
18-02-2026
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "زيارة سنوية طبيعية لهذا البيت الوطني، في ذكرى اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
، التقيت فيها
الرئيس سعد الحريري
بحضور مستشاره
غطاس خوري
، حيث تم البحث بآخر المستجدات وخصوصا واقع
طرابلس
. ولطالما عبرنا عن قناعتنا بنهج الرئيس الشهيد في بناء الدولة والاعتدال".
