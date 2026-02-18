لقاءات سياسية وإنمائية لبري

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي. وتناول اللقاء تطورات الاوضاع الراهنة في والمنطقة والعلاقات العراقية .

وتابع المستجدات وشؤوناً متصلة بالقطاعين الصحي والاستشفائي وبرامج عمل وذلك خلال إستقباله وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين .



واستقل رئيس المجلس، " " رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري في حضور الرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي حيث تناول اللقاء اخر المستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وإنمائية .



ومن الزوار : المدير العام للجمارك غراسيا القزي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة .



على صعيد آخر، ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى بري برقيات تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف ومن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري .

Advertisement