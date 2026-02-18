توقيف شخص بالجرم المشهود في الأشرفية... قوى الأمن تكشف ما كان يقوم به

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة الجرائم كافة على الأراضي ، وبنتيجة المتابعة الميدانية والرصد الدقيق، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت من توقيف المدعو:



ع. ج. (مواليد عام 1980، لبناني)



وذلك في محلة أثناء محاولته سرقة محتويات سيارة من نوع Honda CR-V كانت مركونة في المكان.



كما تبين أنه من أصحاب السوابق في قضايا السرقة.



تم إحالة الموقوف إلى المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارته.

