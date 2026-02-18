تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توقيف شخص بالجرم المشهود في الأشرفية... قوى الأمن تكشف ما كان يقوم به

Lebanon 24
18-02-2026 | 08:42
توقيف شخص بالجرم المشهود في الأشرفية... قوى الأمن تكشف ما كان يقوم به
توقيف شخص بالجرم المشهود في الأشرفية... قوى الأمن تكشف ما كان يقوم به photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم كافة على الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والرصد الدقيق، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف المدعو:

ع. ج. (مواليد عام 1980، لبناني)

وذلك في محلة الأشرفية أثناء محاولته سرقة محتويات سيارة من نوع Honda CR-V  كانت مركونة في المكان.

كما تبين أنه من أصحاب السوابق في قضايا السرقة.

تم إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملاً بإشارته.
 
