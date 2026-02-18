تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العريضي: رفع الضرائب يوسع دائرة الفقر ويعمق الأزمة في لبنان

Lebanon 24
18-02-2026 | 08:56
A-
A+

العريضي: رفع الضرائب يوسع دائرة الفقر ويعمق الأزمة في لبنان
العريضي: رفع الضرائب يوسع دائرة الفقر ويعمق الأزمة في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" سلطان العريضي في بيان: "في وقت يشهد فيه لبنان انهيارا غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للموظفين والعاملين ودفع شرائح واسعة منهم إلى ما دون خط الفقر، لجأت الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة تزيد من المعاناة اليومية، بدل أن تبادر إلى وضع حلول جذرية تعيد للمواطنين حقوقهم، وتؤمن للعسكريين ولسائر موظفي القطاع العام رواتب تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم ومن خارج معادلة "الأخذ باليسار بعد الإعطاء باليمين".

وحذر العريضي من أن "رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر صفيحة البنزين بنسبة تقارب 20 بالمئة سيؤديان حتما إلى ارتفاع شامل في أسعار السلع والخدمات، وهو أمر بالغ الخطورة في ظل غياب رقابة فعلية تردع الاستغلال وتحمي المستهلكين. كما أن زيادة الأعباء على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من اللبنانيين والتي فاقم من حدتها استمرار الاعتداءات الصهيونية على البلاد وتداعياتها المختلفة، من شأنها أن تعمق الأزمة الاجتماعية وتوسع دائرة الفقر من دون معالجة مكامن الخلل البنيوي في المالية العامة أو وضع حد للهدر والفساد".

وإذ أكد أن "فرض ضرائب جديدة يستوجب صدور قانون عن مجلس النواب"، رأى أن "الإقدام على اتخاذ قرارات ضريبية بقرارات حكومية يطرح إشكالية دستورية وقانونية واضحة".

وعليه، طالب العريضي النواب ب"التمسك بصلاحيات المجلس النيابي والعمل عبر الوسائل الدستورية المتاحة، بما في ذلك مراجعة القضاء المختص، لإبطال أي إجراءات تعمق الأزمات وتخالف الأصول القانونية المرعية الإجراء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدر: رفع الضريبة على البنزين والـTVA تدوير للأزمة
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الشركات اللبنانية تحذر من تداعيات رفع الضرائب على الاقتصاد الوطني
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني: رفع الضرائب يخلق تضخما يشمل كل فئات الشعب
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك نيابي للطعن بقرار رفع الضرائب
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الاجتماعية

المالية العامة

الصهيونية

الصهيوني

العريضي

الدستور

صهيوني

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:23 | 2026-02-18
Lebanon24
12:17 | 2026-02-18
Lebanon24
12:00 | 2026-02-18
Lebanon24
11:55 | 2026-02-18
Lebanon24
11:39 | 2026-02-18
Lebanon24
11:01 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24