جولات تفتيشية واسعة في النبطية.. محاضر ضبط ومخالفات متعددة

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في بجولات تفتيشية ، في حضور ومتابعة رئيس المصلحة على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفاكهة والأفران والحلويات والأجبان والألبان والسناك والمطاعم والمولدات في نطاق وبلدات الشرقية وزوطر الغربية وانصار وسيناي وبلدة والزهراني حيث سطر "٦" "ستة محاضر ضبط" "٤" في بلدة انصار بحق صاحب ملحمة وصاحب محل فروج وصاحب فرن ومعجنات وصاحب محل خضار وذلك لعدم إعلان الأسعار وافتقادهم لمعايير السلامة وسوء النظافة "٢" "ومحضري ضبط" في بلدة زوطر الشرقية بحق أصحاب مولدات الإشتراك لرفع التسعيرة الرسمية وعدم أعطاء فواتير للمشتركين كذلك تم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار،بضرورة الإلتزام بكافة القوانين الصادرة عن الوزارة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقاً كما انه تم كيل ورصرصة صهريج محروقات في شركة "هوديكو ".

