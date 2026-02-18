تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جولات تفتيشية واسعة في النبطية.. محاضر ضبط ومخالفات متعددة

Lebanon 24
18-02-2026 | 09:23
جولات تفتيشية واسعة في النبطية.. محاضر ضبط ومخالفات متعددة
قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية ، في حضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية  ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفاكهة والأفران والحلويات والأجبان والألبان والسناك والمطاعم والمولدات في نطاق مدينة النبطية وبلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وانصار وسيناي وبلدة حاصبيا والزهراني حيث سطر   "٦" "ستة محاضر ضبط" "٤" في بلدة انصار بحق صاحب ملحمة وصاحب محل فروج وصاحب فرن ومعجنات وصاحب محل خضار وذلك لعدم إعلان الأسعار وافتقادهم لمعايير السلامة وسوء النظافة "٢" "ومحضري ضبط" في بلدة زوطر الشرقية بحق أصحاب مولدات الإشتراك لرفع التسعيرة الرسمية وعدم أعطاء فواتير للمشتركين كذلك تم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار،بضرورة الإلتزام بكافة القوانين الصادرة عن الوزارة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقاً كما انه تم كيل ورصرصة  صهريج محروقات في شركة "هوديكو الزهراني".
عطية يتابع استقصاء المخالفات في محافظة النبطية ويكلف لجنة تفتيشية بالتحقيق
جولة رقابية جنوبية...ومحاضر ضبط بحق مخالفين
جولات تفتيش لمصلحة حماية المستهلك في النبطية
مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال والأفران في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني
محافظة النبطية

مدينة النبطية

محمد بيطار

الزهراني

النبطية

حاصبيا

محمد ب

الغربي

