رسامني يختتم زيارته إلى واشنطن بمباحثات حول تطوير بنية لبنان التحتية

اختتم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني زيارته إلى ، والتي رافقته خلالها سفيرة في الاميركية ندى حمادة معوض، وعاد إلى بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى تناولت واقع قطاع البنية التحتية في لبنان وآفاق تطويره.



وخلال الزيارة، عقد رسامني ومعوض اجتماعات مع مسؤولين في ، ووزارة الخزانة الأميركية، ووزارة الخارجية الأميركية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، إضافة إلى البنك الدولي. وتمحورت المباحثات حول المبادرات الجارية في قطاع البنية التحتية في لبنان، ولا سيما مشاريع تطوير وتحديث المطارات والمرافئ ، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين لبنان والولايات المتحدة والبنك الدولي، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ معايير السلامة والاستدامة في المرافق الحيوية.



كما استضافت معوض، بالتعاون مع معهد ، جلسة حوارية خاصة مع رسامني، أدارها الزميل الأقدم في المعهد نيكولاس نصار، حيث جرى التطرق إلى التحديات الملحة التي تواجه البنية التحتية العامة في لبنان، واستعراض أبرز الإنجازات المحققة، ومناقشة مسار الإصلاح وتعزيز مقومات الدولة وسيادتها.



وأكدت سفارة لبنان في واشنطن التزامها بـ"مواصلة العمل على توطيد الشراكات الدولية الداعمة لمسيرة لبنان التنموية، وتعزيز استقراره على المدى ، بما ينسجم مع أولويات وخططها الإصلاحية".

