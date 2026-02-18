نقابة خبراء المحاسبة تقر موازنة 2026 وترفع المعاش التقاعدي

عقدت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في جمعيتها العمومية غير العادية في مقر النقابة ببيروت، برئاسة النقيب عبود وحضور أعضاء وأعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد، وبمشاركة حشد من أعضاء الجمعية من خبراء المحاسبة المجازين.وأشار بيان للنقابة الى أن "الجمعية العمومية أقرت موازنتي النقابة وصندوق التقاعد للعام 2026، كما صادقت على البيانات المالية المدققة للنقابة العائدة لسنة 2023 وأبرأت ذمة المجلس عن السنة نفسها. كما عينت مدققي الحسابات لأعمال النقابة وصندوق التقاعد لعامي 2025 و2026. ووافقت، استنادا إلى الدراسة الاكتوارية لصندوق التقاعد، على رفع المعاش التقاعدي الشهري للمتقاعدين ابتداء من 1 نيسان 2026 ليصبح 800 دولار أميركي، تأكيدا لالتزام النقابة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاعتراف بالدور المهني للمتقاعدين".وأعلن البيان أنه "في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للأعضاء، أقرت الجمعية مجموعة من الإجراءات الداعمة معلقة على شرط تعديل مرسوم صندوق التقاعد الذي أقره معالي مشكورا بعد استشارة وبانتظار الموافقة عليه وإقراره من قبل معالي ليصار بعدها إلى اقراره من قبل ، وأهم هذه الإجراءات هي:• دعم عقد التأمين الاستشفائي الجماعي للأعضاء الممارسين بنسبة 30% وبحد أقصى 2,000 دولار سنوياً للعضو الواحد.• تقديم مساهمة مقطوعة في التغطيىة الاستشفائية للمتقاعدين بقيمة تصل إلى 2,500 دولار.• تخصيص مبلغ إجمالي قدره 325,000 دولار للتأمين على الحياة، لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي والعجز الجزئي بقيمة 60,000 دولار للخبير المجاز و30,000 دولار للخبيرغير الممارس للمهنة".وأكدت النقابة أن "هذه القرارات تأتي ضمن سياستها الرامية إلى دعم أعضائها وعائلاتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية".