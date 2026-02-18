تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مرقص يستقبل قيادات سياسية وثقافية ويعلن دعم مكننة الوزارة

Lebanon 24
18-02-2026 | 09:51
مرقص يستقبل قيادات سياسية وثقافية ويعلن دعم مكننة الوزارة
مرقص يستقبل قيادات سياسية وثقافية ويعلن دعم مكننة الوزارة photos 0
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في الوزارة قبل ظهر اليوم، النائب السابق إيلي ماروني الذي قال بعد اللقاء: "معالي الوزير مرقص صديق قديم، وهو لافت في نشاطه وحركته وعفويته التي تنتج إيجابيات على كل الصعد، أكان في تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام".

أضاف: "أتينا اليوم لنشد على يده ونؤكد بأنه في بلد يسعى لتكون لديه دولة بكل معنى الكلمة دولة مؤسسات فاعلة، وجود الوزير مرقص ضروري وحتمي لأننا بحاجة الى دولة القانون والعدالة والمؤسسات. ولأن الدكتور بول مرقص من خلفية قانونية، كان بحث في كل المواضيع التي تتعلق بسيطرة الدولة على أراضيها وبأن تكون صاحبة القرار في كل ما يتعلق بوطننا لبنان".

واستقبل وزير الاعلام رئيس "التجمع اللبناني للبيئة" مالك غندور مترئسا وفدا، وجرى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز دور الإعلام البيئي في تسليط الضوء على القضايا البيئية.

وقال غندور بعد اللقاء: "باسم التجمع اللبناني للبيئة المظلة الجامعة لـ 120 جمعية بيئية على جميع الأراضي اللبنانية، وفي حضور الزملاء الكرام، تشرفنا اليوم بزيارة معالي الوزير الدكتور بول مرقص لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز دور الإعلام البيئي من أجل تسليط الضوء على القضايا البيئية تحت عنوان "أخضر أزرق" الذي يترجم عمليا الدور الذي تقوم به الجمعيات البيئية من أجل حماية 30% من بر وبحر لبنان في حلول عام 2030، وهو الالتزام العالمي المعني فيه لبنان ضمن الجهود العالمية من أجل الحد من التغيرات المناخية وتعزيز الحماية البيئية على الكوكب. ومن منطلق التفكير العالمي والعمل المحلي كان هذا النشاط اليوم الذي هو أحد العناوين لترجمة هذه المفاهيم".

أضاف: "بحثنا أيضا في موضوع الانتقال العادل للطاقة النظيفة، فنحن الآن أمام ضغط عالمي على الكوكب من خلال التغيرات المناخية، وكل الجهود العالمية تصب في هذا الإتجاه، والطاقة هي أحد العناصر الأساسية التي تؤثر سلبا من خلال الممارسات الخاطئة، فالانتقال العادل الذي نسعى اليه هو عبارة عن تحول له دور، وهناك دور كبير أيضا للوسائل الإعلامية في كيفية تعزيز السلوك والمفاهيم للفت النظر إلى الممارسات الفضلى وإلى التقنيات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والبديلة للحد من الممارسات السلبية والمخاطر التي تهدد البشرية".

كما استقبل الوزير مرقص رئيسة مؤسسة مخزومي مي مخزومي التي أشارت على الاثر، الى أن "البحث تناول مشاريع تعاون مقترحة بين المؤسسة ووزارة الإعلام وتحديدا إذاعة لبنان"، لافتة الى أن "المؤسسة كانت قدمت سابقا مشاريع لتلفزيون لبنان من ضمنها مشاريع تدريب وتجهيزات وغيرها".
واجتمع الوزير مرقص مع وفد ضم نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري، المؤلف والمنتج الموسيقي طوني مخول، نقيب خبراء التخمين العقاري سانتو عبيد وعبدو كحالة، وتم الاعلان عن تخصيص ريع حفلLe Grand Spectacle لمكننة وزارة الإعلام بالتعاون مع نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا.

وقال مخول: "في إطار التحضيرات لتقديم العرض العالمي Le Grand Spectacle في كازينو لبنان يومي 28 شباط و1 آذار، والذي يعود ريعه لدعم وزارة الإعلام، زرنا اليوم معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وثمنا جهوده لعدم تفويت أي فرصة لتطوير وزارة الإعلام ومكننتها وتعزيز دورها الوطني والإعلامي".

أضاف: "هذا الحدث يشكل دعما مباشرا لوزارة الإعلام باعتبارها إحدى ركائز القوة الثقافية والإعلامية للبنان، وشددنا على أهمية تكامل الجهود بين الفن والمؤسسات الرسمية في تعزيز صورة لبنان الحضارية في الداخل والخارج. كما أشدنا برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لهذا الحفل، واهتمام فخامته بالفن والثقافة يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز صورة لبنان ودعم طاقاته الخلاقة في مختلف المجالات، بما يرسخ مكانته كمركز للإبداع والثقافة في المنطقة، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة، وهو ما يتجلى في رعاية فخامته لهذا الحدث دعما لوزارة الإعلام".

اما نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا، فأشار الى "الجمع بين الأعمال الفنية والتكنولوجيا، وبناء على توصيات فخامة الرئيس جوزاف عون للانتقال الى مرحلة التحول الرقمي في الدولة اللبنانية". 

وقال: "إن المساعدة التي سترد من هذا العرض ستسهم في مكننة وزارة الإعلام وأقسامها من إذاعة وتلفزيون، فهدفنا أن تساعد النقابة وتعطي الحلول المناسبة ضمن القوانين والخطط التي وضعتها الدولة لمكننة الوزارة ووسائل الاعلام فيها".

ونقل عن الوزير مرقص ان "الإعلاميين في الوزارة وفي التلفزيون والاذاعة هم على مسافة واحدة من الجميع، والاذاعة تحوي تاريخ البلد وتاريخ عمالقة الفن الذين بدأوا حياتهم فيها، وهي لم تجدد من العام2007 ويجب رقمنتها وتجديدها لتضاهي الاعلام العالمي".

واستقبل وزير الاعلام وفدا من "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات - لادي" برئاسة المديرة التنفيذية ديانا البابا التي قالت على الاثر: "التقينا معالي الوزير مرقص للبحث في وضع مذكرة تعاون بيين الوزارة والجمعية اللبنانية من اجل ديممقراطية الانتخابات ونشر مواد توعوية تتعلق بالانتخابات المقبلة وتشجيع الناخبين للترشح والاقتراع".

كما استقبل الوزير السابق وليد نصار، وبحث معه في الأوضاع العامة.
 
