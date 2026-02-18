تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميّل يلتقي ضو: رفض أي زيادة للضرائب وتعزيز الإصلاحات

Lebanon 24
18-02-2026 | 09:53
A-
A+

الجميّل يلتقي ضو: رفض أي زيادة للضرائب وتعزيز الإصلاحات
الجميّل يلتقي ضو: رفض أي زيادة للضرائب وتعزيز الإصلاحات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب مارك ضو، وجرى التداول في المستجدات.

وتم التشديد في الاجتماع ، وفق بيان "الكتائب"،على "أهمية تكثيف التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة بما يساهم في توحيد الجهود وتحقيق المصلحة الوطنية، كما التأكيد على رفض أي زيادة للضرائب في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وضرورة اعتماد سياسات إصلاحية عادلة لا تُحمّل الناس أعباء إضافية.

كما تم  التأكيد على أهمية إجراء انتخابات المغتربين وفق الآلية التي تضمن مشاركتهم الكاملة في العملية الديمقراطية ورفض حصر تمثيلهم بستة مقاعد؛ مع التشديد على حقهم بالاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي ال١٢٨ نائبًا".

واعتبر ضو بعد الاجتماع "أنّ الارتجال المتسرّع في إقرار زيادات تؤثّر مباشرة على الناس يستوجب منا التنبه له كنواب، لأن مستوى الضغط المعيشي بات يفوق قدرة المواطنين على الاحتمال"، لافتًا إلى "تنسيق المواقف بشأن كيفية إدارة هذا الملف مع الحكومة وفي المجلس النيابي مؤكدًا الرفض الكامل لأي زيادة ضريبية تطال المواطنين في هذه المرحلة".

وأشار إلى أنّ اللقاء تناول أيضًا أهمية إجراء الانتخابات النيابية بالتوازي مع الإصلاحات الضرورية"، معتبرًا أ"نّ القرار الذي اتخذته الحكومة بحصر السلاح شمال الليطاني، وتحديد مهلة من قبل الجيش اللبناني تمتد لأربعة أشهر مع إمكانية تمديدها، يشكّل نقطة تحوّل أساسية، لأن إجراء الانتخابات من دون سلاح خارج الشرعية هو شرط لحماية الاستحقاق وضمان حريته".

ولفت إلى "أنّ رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أكد حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبًا يساهم في تحسين التمثيل الشعبي وإنتاج مجلس نيابي جديد قادر على نقل لبنان إلى مرحلة مختلفة. مطالباً رئيس مجلس النواب بالإسراع في إدراج القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول الأعمال والدعوة إلى جلسة عامة لإقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يواكب جهود الجيش في حصر السلاح ويجعل القانون الانتخابي قابلًا للتنفيذ".

وأكد ضو "أنّ الهدف هو ضمان انتقال سليم للبنان من مرحلة الميليشيات والوصاية إلى مرحلة سيادية إصلاحية جديدة منبهاً من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: نرفض زيادة الضرائب والرسوم من دون إصلاح شامل
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حبشي: رفض "القوات" للضرائب نابع من مقاربة سيادية والموازنة غير دستورية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: لو كنت موجودا لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قرار الحكومة متكامل ويشمل إلى جانب رفع الضريبة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 19:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

أعضاء المجلس

الديمقراطية

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

اللبنانية

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-02-18
Lebanon24
12:23 | 2026-02-18
Lebanon24
12:17 | 2026-02-18
Lebanon24
12:00 | 2026-02-18
Lebanon24
11:55 | 2026-02-18
Lebanon24
11:39 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24