لبنان

لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـ"E-wallet" و"الناشيونال رومينغ" والإنترنت غير الشرعي

Lebanon 24
18-02-2026 | 10:56
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـE-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، بوليت يعقوبيان، سعيد الأسمر، نقولا صحناوي، ملحم الرياشي، وجيمي جبور.

وحضر الجلسة أيضا النائبان مارك ضو وعدنان طرابلسي، رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات جيني الجميل وأعضاء الهيئة: رجاء شريف، محمد أيوب، ديانا بو غانم، وهيثم سرحان.

وناقشت اللجنة مواضيع عدة منها ملفات E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي، إضافة إلى مواضيع أخرى لها علاقة بتطوير شبكة الاتصالات.

كما استمعت اللجنة إلى الهيئة الناظمة للاتصالات، واطلعت منها على الأسس التي استندت اليها عند إصدار القرارين رقم ١١ و١٢ لعام ٢٠٢٥ والقرارين ٢ و٤ لعام ٢٠٢٦ وعلى الخطة التي تتبعها الهيئة في تنظيم أمور الاتصالات.

وبعدها، طرح رئيس اللجنة والنواب الاسئلة على الهيئة، مستوضحين منها كيفية اصدار هذه القرارات.

ثم أجابت الهيئة على كل الاسئلة التي طرحت عليها معتمدة على الشرح التقني وبعض النصوص القانونية.

وأكد رئيس اللجنة "متابعة المواضيع والملفات التي تتعلق بقطاع الاتصالات والعمل على تحسينها وتطويرها".
مواضيع ذات صلة
الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"ألفا" و"تاتش" تفعلان خدمة التجوال المحلي للداتا لتعزيز التغطية وجودة الإنترنت
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن غير مستعجلة لحسم الملف اللبناني ومصير "الميكانيزم" رهن البتّ بملف إيران!
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسوشيتد برس": عودة جزئية للاتصالات في إيران بعد قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24

سيزار أبي خليل

ملحم الرياشي

أعضاء اللجنة

سيزار أبي

أبي خليل

طرابلسي

طرابلس

الأسمر

