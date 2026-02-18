لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملفات الـE-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب : ، قبلان قبلان، بوليت يعقوبيان، سعيد ، صحناوي، ، وجيمي جبور.



وحضر الجلسة أيضا النائبان مارك ضو وعدنان ، رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات جيني الجميل وأعضاء الهيئة: رجاء شريف، محمد أيوب، ديانا بو غانم، وهيثم .



وناقشت اللجنة مواضيع عدة منها ملفات E-wallet والناشيونال رومينغ والإنترنت غير الشرعي، إضافة إلى مواضيع أخرى لها علاقة بتطوير شبكة الاتصالات.



كما استمعت اللجنة إلى الهيئة الناظمة للاتصالات، واطلعت منها على الأسس التي استندت اليها عند إصدار القرارين رقم ١١ و١٢ لعام ٢٠٢٥ والقرارين ٢ و٤ لعام ٢٠٢٦ وعلى الخطة التي تتبعها الهيئة في تنظيم أمور الاتصالات.



وبعدها، طرح رئيس اللجنة والنواب الاسئلة على الهيئة، مستوضحين منها كيفية اصدار هذه القرارات.



ثم أجابت الهيئة على كل الاسئلة التي طرحت عليها معتمدة على الشرح التقني وبعض النصوص القانونية.



وأكد رئيس اللجنة "متابعة المواضيع والملفات التي تتعلق بقطاع الاتصالات والعمل على تحسينها وتطويرها".

Advertisement