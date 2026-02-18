في بعلبك.. الجيش يوقف مطلوبين ويضبط مخدرات وأسلحة

صدر عن قيادة الجيش– البيان الآتي:



تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش في المواطنَين (ا.ا.) و(ي.ا.) المطلوبَين لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من المخدرات.



كما دهمت دورية من بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – ، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها، ومادة الأمفيتامين (speed)، بالإضافة إلى ذخائر حربية.



سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المتخص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في الاتجار بالمخدرات.

