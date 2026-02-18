إخلاء سبيل فضل شاكر؟ إقرأوا آخر خبر

قالت معلومات صحفية، إنَّ ردّت طلبات إخلاء سبيل الفنان في الملفات الـ4 المُلاحق بها أمامها، مشيرة إلى أن فريق الدفاع عن شاكر سيتقدم بطلبات جديدة لإخلاء سبيله.



وأوضحت المعلومات أن مقدمي الطلبات فوجئوا برفض المحكمة إخلاء السبيل، مشيرة إلى أنَّ في حدّدت يوم 24 نيسان جلسة لمتابعة محاكمة شاكر وأحمد وآخرين في قضية محاولة قتل عام 2013 في .



وذكرت المصادر أنَّ الجلسة ستُخصص للاستماع إلى مرافعات والادعاء والدفاع تمهيداً لاختتام المحاكمة وإرجاء الجلسة للنطق بالحكم.