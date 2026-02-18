تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد

Lebanon 24
18-02-2026 | 12:17
A-
A+
بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد
بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في بيان، أنه "بدأ منذ أمس، سلسلة لقاءات واتصالات مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية"، لافتاً إلى أن "هذه الاجتماعات تنطلق من حساسية الموضوع المعيشي وتهدف إلى ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم ومنع انعكاس القرارات الحكومية الأخيرة على السلع الأساسية للمواطنين".
 
 
وأوضح أنه "بنتيجة اللقاءات، تعهدت نقابات أصحاب السوبرماركت واتحاد نقابات الأفران بالالتزام بالأسعار السائدة حالياً"، مشيراً إلى أنَّ "سلسلة الاجتماعات تأتي تحضيراً لاجتماع عام يعقد في الأيام المقبلة للهدف نفسه، وبمشاركة أكبر من كل الهيئات الاقتصادية والنقابية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الإقتصاد الإيراني في ظل الجمهورية الإسلامية.. إليكم ما كشفه موقع أميركي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عزّ الدين تتواصل مع وزير الاقتصاد بشأن معلومات عن تلوّث حليب أطفال
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" ستحتفط بالسلاح؟ إليكم ما كشفه تقريرٌ أميركي
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 21:49:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

اتحاد نقابات الأفران

الهيئات الاقتصادية

وزير الاقتصاد

عامر البساط

التزام

المعن

ساسي

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-02-18
Lebanon24
14:02 | 2026-02-18
Lebanon24
13:56 | 2026-02-18
Lebanon24
13:44 | 2026-02-18
Lebanon24
13:27 | 2026-02-18
Lebanon24
13:24 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24