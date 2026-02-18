بشأن الأسعار.. إليكم ما كشفه وزير الاقتصاد

أعلن والتجارة في بيان، أنه "بدأ منذ أمس، سلسلة لقاءات واتصالات مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية"، لافتاً إلى أن "هذه الاجتماعات تنطلق من حساسية الموضوع المعيشي وتهدف إلى ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم ومنع انعكاس القرارات الحكومية الأخيرة على السلع الأساسية للمواطنين".



وأوضح أنه "بنتيجة اللقاءات، تعهدت نقابات أصحاب السوبرماركت واتحاد نقابات الأفران بالالتزام بالأسعار السائدة حالياً"، مشيراً إلى أنَّ "سلسلة الاجتماعات تأتي تحضيراً لاجتماع عام يعقد في الأيام المقبلة للهدف نفسه، وبمشاركة أكبر من كل والنقابية".