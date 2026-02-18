في هذه الثانوية.. وزيرة التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس

أعلن في وزارة التربية، أن ريما كرامي، مددت التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في ليوم غد الخميس، وذلك لتمكين الفرق المختصة من إنجاز الإصلاحات في الأماكن التي تم تحديدها ، وستتم بطريقة لا تعرقل العمل في الثانوية.



وأكدت الوزيرة متابعتها "ملف ترميم وصيانة مدارس طرابلس والتنسيق مع البلدية في عملية التأكد من عدم وجود أي خطر على المباني المدرسية من أي مبان مجاورة".

