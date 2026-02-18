تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في هذه الثانوية.. وزيرة التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس

Lebanon 24
18-02-2026 | 12:30
في هذه الثانوية.. وزيرة التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس
في هذه الثانوية.. وزيرة التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس photos 0
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية، أن الوزيرة ريما كرامي، مددت التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في طرابلس ليوم غد الخميس، وذلك لتمكين الفرق المختصة من إنجاز الإصلاحات في الأماكن التي تم تحديدها في أسرع وقت ممكن، وستتم بطريقة لا تعرقل العمل في الثانوية.

وأكدت الوزيرة متابعتها "ملف ترميم وصيانة مدارس طرابلس والتنسيق مع البلدية في عملية التأكد من عدم وجود أي خطر على المباني المدرسية من أي مبان مجاورة".
