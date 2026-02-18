تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في هذه الثانوية.. وزيرة التربية تعلن تمديد التوقف عن التدريس
Lebanon 24
18-02-2026
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المكتب الإعلامي
في وزارة التربية، أن
الوزيرة
ريما كرامي، مددت التوقف عن التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في
طرابلس
ليوم غد الخميس، وذلك لتمكين الفرق المختصة من إنجاز الإصلاحات في الأماكن التي تم تحديدها
في أسرع وقت ممكن
، وستتم بطريقة لا تعرقل العمل في الثانوية.
وأكدت الوزيرة متابعتها "ملف ترميم وصيانة مدارس طرابلس والتنسيق مع البلدية في عملية التأكد من عدم وجود أي خطر على المباني المدرسية من أي مبان مجاورة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
Lebanon 24
التربية: اليونيسف تصرف 30% من مستحقات الصناديق للمدارس والثانويات الرسمية
18/02/2026 21:49:38
18/02/2026 21:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربيّة: لا تمديد لعطلة الأعياد
Lebanon 24
وزارة التربيّة: لا تمديد لعطلة الأعياد
18/02/2026 21:49:38
18/02/2026 21:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية تُعلن عن العمل على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أيّ ظرف كان
Lebanon 24
وزيرة التربية تُعلن عن العمل على تعويض التلامذة عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أيّ ظرف كان
18/02/2026 21:49:38
18/02/2026 21:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: على إسرائيل التوقف عن سياستها التوسعية في المنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: على إسرائيل التوقف عن سياستها التوسعية في المنطقة
18/02/2026 21:49:38
18/02/2026 21:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في أسرع وقت ممكن
مكتب الإعلام
الوزيرة
طرابلس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
14:02 | 2026-02-18
18/02/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:56 | 2026-02-18
18/02/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:44 | 2026-02-18
18/02/2026 01:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:27 | 2026-02-18
18/02/2026 01:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:15 | 2026-02-18
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:02 | 2026-02-18
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
13:56 | 2026-02-18
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:44 | 2026-02-18
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:27 | 2026-02-18
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:24 | 2026-02-18
إشكال في بلدة بقاعيّة.. إطلاق نار وإصابة شخصين
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 21:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 21:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 21:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24