"تجمع العلماء المسلمين": لتكن الانتخابات محطة لمحاسبة من كان سبباً في الأزمة الاقتصادية

وجه "تجمع العلماء " رسالة إلى المسلمين في العالم عموماً، ولبنان وفلسطين خصوصاً، بمناسبة حلول شهر رمضان، تلاها رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله.

وفي الرسالة، قال التجمع: "نعيش هذه الأيام في أجواء شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، شهر دعينا فيه لضيافة الله وكنا من أهل كرامة الله. لذلك، من الواجب علينا أن نكون مصداقا حقيقيا ومثاليا لانطباق عنوان ضيوف الرحمن علينا، نتخلق بأخلاق الإسلام ونبتعد عن كل ما يغضب الرحمن، والذي على رأسه الفرقة والاختلاف، يجب أن يكون شهر رمضان مناسبة لتأكيد وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة كل من يريد السوء بها، وخصوصا الشيطان الأكبر الأميركية والكيان الصهيوني".





وتابع: "إن فرحتنا بقدوم الشهر المبارك يجب ألا تنسينا الآلام التي تعاني منها بعض الشعوب الإسلامية في فلسطين وسوريا والعراق واليمن والبحرين والحجاز، وإن الإحياء الحقيقي لهذا الشهر المبارك هو بتقديم العون لهم ومساعدتهم على الصمود في وجه آلة الدمار الصهيو-أميركية، علينا في هذا الشهر المبارك أن نتذكر عوائل الذين قضوا في سبيل عزة الأمة وكرامتها، وأن نبلسم جراح الجرحى من خلال كفالة أبناء الشهداء وعوائل الجرحى، وهذا أيضا من أفضل الإحياءات".



ودعا الشعب اللبناني إلى "التضامن ونبذ الخلاف والتوجه نحو خطوات إصلاحية تقضي على الفساد، العدو الأول للبنان"، مؤكداً "دعم خيار كخيار وحيد لاسترجاع أراضينا المحتلة، في النقاط التي ما زال العدو الصهيوني يحتلها، ضمن الثلاثية الماسية التي حمت وحررت : الجيش والشعب والمقاومة".



كذلك، دعا إلى "أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة محطة للشعب اللبناني لمحاسبة من كان سببا في الأزمة الاقتصادية ومن تخاذل عن الوقوف في وجه الاملاءات الأميركية"، مؤكداً "ضرورة التنافس على أساس البرامج لا العصبية المذهبية والطائفية"، رافضا "أي محاولة لتأجيل الانتخابات أو تعديل قانونها".



