تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"تجمع العلماء المسلمين": لتكن الانتخابات محطة لمحاسبة من كان سبباً في الأزمة الاقتصادية
Lebanon 24
18-02-2026
|
12:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه "تجمع العلماء
المسلمين
" رسالة إلى المسلمين في العالم عموماً، ولبنان وفلسطين خصوصاً، بمناسبة حلول شهر رمضان، تلاها رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله.
وفي الرسالة، قال التجمع: "نعيش هذه الأيام في أجواء شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، شهر دعينا فيه لضيافة الله وكنا من أهل كرامة الله. لذلك، من الواجب علينا أن نكون مصداقا حقيقيا ومثاليا لانطباق عنوان ضيوف الرحمن علينا، نتخلق بأخلاق الإسلام ونبتعد عن كل ما يغضب الرحمن، والذي على رأسه الفرقة والاختلاف، يجب أن يكون شهر رمضان مناسبة لتأكيد وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة كل من يريد السوء بها، وخصوصا الشيطان الأكبر
الولايات المتحدة
الأميركية والكيان الصهيوني".
وتابع: "إن فرحتنا بقدوم الشهر المبارك يجب ألا تنسينا الآلام التي تعاني منها بعض الشعوب الإسلامية في فلسطين وسوريا والعراق واليمن والبحرين والحجاز، وإن الإحياء الحقيقي لهذا الشهر المبارك هو بتقديم العون لهم ومساعدتهم على الصمود في وجه آلة الدمار الصهيو-أميركية، علينا في هذا الشهر المبارك أن نتذكر عوائل
الشهداء
الذين قضوا في سبيل عزة الأمة وكرامتها، وأن نبلسم جراح الجرحى من خلال كفالة أبناء الشهداء وعوائل الجرحى، وهذا أيضا من أفضل الإحياءات".
ودعا الشعب اللبناني إلى "التضامن ونبذ الخلاف والتوجه نحو خطوات إصلاحية تقضي على الفساد، العدو الأول للبنان"، مؤكداً "دعم خيار
المقاومة
كخيار وحيد لاسترجاع أراضينا المحتلة، في النقاط التي ما زال العدو الصهيوني يحتلها، ضمن الثلاثية الماسية التي حمت وحررت
لبنان
: الجيش والشعب والمقاومة".
كذلك، دعا إلى "أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة محطة للشعب اللبناني لمحاسبة من كان سببا في الأزمة الاقتصادية ومن تخاذل عن الوقوف في وجه الاملاءات الأميركية"، مؤكداً "ضرورة التنافس على أساس البرامج
الانتخابية
لا العصبية المذهبية والطائفية"، رافضا "أي محاولة لتأجيل الانتخابات أو تعديل قانونها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع العلماء المسلمين: المقاومة تمر بمرحلة صبر استراتيجي تمهيداً للمعركة الفاصلة
Lebanon 24
تجمع العلماء المسلمين: المقاومة تمر بمرحلة صبر استراتيجي تمهيداً للمعركة الفاصلة
18/02/2026 21:49:52
18/02/2026 21:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع العلماء المسلمين: الموازنة تفتقر لبنود إعادة الإعمار ونطالب بطرح الثقة بوزير الخارجية
Lebanon 24
تجمع العلماء المسلمين: الموازنة تفتقر لبنود إعادة الإعمار ونطالب بطرح الثقة بوزير الخارجية
18/02/2026 21:49:52
18/02/2026 21:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
Lebanon 24
"تجمع العلماء": زيارة عون وسلام للجنوب يجب أن تُطلق صافرة إعادة الإعمار
18/02/2026 21:49:52
18/02/2026 21:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين: تهديدات ترامب والأزمة الاقتصادية ضيقا هامش المناورة أمام طهران
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين: تهديدات ترامب والأزمة الاقتصادية ضيقا هامش المناورة أمام طهران
18/02/2026 21:49:52
18/02/2026 21:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الانتخابية
المقاومة
المسلمين
الشهداء
العراق
إسلامي
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
Lebanon 24
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
14:02 | 2026-02-18
18/02/2026 02:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:56 | 2026-02-18
18/02/2026 01:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
Lebanon 24
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:44 | 2026-02-18
18/02/2026 01:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
Lebanon 24
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:27 | 2026-02-18
18/02/2026 01:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:15 | 2026-02-18
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:02 | 2026-02-18
حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. شاب يُطلق النار على والده
13:56 | 2026-02-18
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
13:44 | 2026-02-18
انتخابياً.. ماذا طلب "الإشتراكي"؟
13:27 | 2026-02-18
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود
13:24 | 2026-02-18
إشكال في بلدة بقاعيّة.. إطلاق نار وإصابة شخصين
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 21:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 21:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 21:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24