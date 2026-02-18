تفاصيل محاولة قتل في الصرفند تنكشف.. هكذا وقعت الحادثة

كشفت معلومات جديدة تفاصيل تتعلق بمُحاولة قتل شاب في بلدة - ، وذلك داخل أحد متاجر بيع المشروبات الروحية.



وذكرت المعلومات أنه حوالى الساعة 9 صباحاً، حضر 3 أشخاص بسيارة إلى مُستشفى و رموا أحد الأشخاص أمام المستشفى وهو مُضرج بالدماء.



وإثر المتابعة الفورية، تبين أن إشكالاً حصل بين 4 شبان أمام محل يُختص ببيع في الصرفند حيث أقدم 3 منهم على ضرب الرابع بوحشية بواسطة آلات حادة في محاولة لقتله.



وعلى الأثر، أوقفت فصيلة كل من "ح.ع." (لبناني الجنسية)، و "ع.م." (لبناني الجنسية) و ح.أ.د. (لبناني الجنسية)، فيما جرى ضبطُ كمية من المواد الممنوعة بحوزتهم.



في الوقتِ نفسه، أفيدَ بأن "ع.ت." (لبناني الجنسية) ما زال يمكثُ في المُستشفى وحالته حرجة.