لبنان

تفاصيل محاولة قتل في الصرفند تنكشف.. هكذا وقعت الحادثة

Lebanon 24
18-02-2026 | 13:16
تفاصيل محاولة قتل في الصرفند تنكشف.. هكذا وقعت الحادثة
كشفت معلومات جديدة تفاصيل تتعلق بمُحاولة قتل شاب في بلدة الصرفند - جنوب لبنان، وذلك داخل أحد متاجر بيع المشروبات الروحية.
 

وذكرت المعلومات أنه حوالى الساعة 9 صباحاً، حضر 3 أشخاص بسيارة إلى مُستشفى علاء الدين و رموا أحد الأشخاص أمام المستشفى وهو مُضرج بالدماء.
 

وإثر المتابعة الفورية، تبين أن إشكالاً حصل بين 4 شبان أمام محل يُختص ببيع الكحول في الصرفند حيث أقدم 3 منهم على ضرب الرابع بوحشية بواسطة آلات حادة في محاولة لقتله.
 

وعلى الأثر، أوقفت فصيلة عدلون كل من "ح.ع." (لبناني الجنسية)، و "ع.م." (لبناني الجنسية) و ح.أ.د. (لبناني الجنسية)، فيما جرى ضبطُ كمية من المواد الممنوعة بحوزتهم.
 

في الوقتِ نفسه، أفيدَ بأن "ع.ت." (لبناني الجنسية) ما زال يمكثُ في المُستشفى وحالته حرجة.

علاء الدين

جنوب لبنان

الكحول

عدلون

بالدم

بواس

