إشكال في بلدة بقاعيّة.. إطلاق نار وإصابة شخصين

وقع اشكال في بلدة البقاعية بين شاب من أبناء البلدة وآخرَين سوريَين، تطور إلى إطلاق نار في الأرض من مسدس حربيّ.



وذكرت المعلومات أن الحادثة أدت إلى إصابة الشابين السوريين بجروح طفيفة، وقد جرى نقلهما إلى إحدى مُستشفيات المنطقة للمعالجة، ووُصفت حالتهما بالمُستقرة.