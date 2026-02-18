وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية والتقى الداوود

استقبل اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، النائب ، وتناول البحث المستجدات العامة والتطورات السياسية الراهنة، إضافة إلى عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية التي تهم المواطنين.



كذلك، استقبل النواب: ، ، وسجيع . وخلال اللقاء، تم عرض التطورات العامة والأوضاع المعيشية خصوصا في منطقة ، إلى جانب تأكيد أهمية دعم المؤسسات العسكرية وتعزيز دورها في حفظ الاستقرار وصون الأمن.





والتقى وزير الدفاع الوطني لـ"حركة النضال اللبناني العربي" طارق الداوود، وبحث معه في شؤون وطنية عامة وسبل تعزيز التضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة.